Erste Boeing 787 aus Charleston ausgeliefert

Air India konnte am Freitag, dem 5. Oktober 2012, die erste Boeing 787 aus der Endmontagelinie von Charleston übernehmen.

Nach Aussagen von Boeing gewinnen die Dreamliner Auslieferungen mit der Einführung der Maschine bei den Airlines langsam ein gutes Momentum. Die erste in Charleston endgefertigte Boeing 787 ist Mitte 2011 in die Endmontage gegangen und konnte im April 2012 die Fabrik verlassen. Boeing hat bislang 28 Dreamliner ausgeliefert. Bis zum Jahresende 2013 will Boeing auf der Endmontagelinie in Charleston monatlich bis zu drei Boeing 787 Dreamliner fabrizieren.