Erste Boeing 777-9 für Lufthansa abgehoben

Erste Boeing 777-9 für Lufthansa abgehoben (Foto: Boeing)

Die erste Boeing 777-9 der Lufthansa, Europas größter Fluggesellschaft und einer der Erstkunden der Boeing 777X, absolvierte vor den anstehenden Zertifizierungstests ihren Jungfernflug.

Anstelle einer Testkabine verfügte das Flugzeug über die komplett ausgestattete Passagierkabine der Lufthansa, von Premium- und Economy-Sitzen bis hin zu Bordunterhaltungssystemen.

Die Boeing-Piloten Kapitän Ted Grady und Kapitän Jake Miller absolvierten einen dreistündigen und 27-minütigen Testflug über Washington und Oregon. Dieser Standardflug diente der Überprüfung der Systeme und Strukturen des Flugzeugs. An Bord waren die Systemoperatoren Zach Lewis und Joel Conard, die Fluganalysten Cody Bruinsma, Mike Deutsch und Carl Zietz sowie die Ingenieure Ben Wolter und Scott Dailey. Die Maschine landete um 16:52 Uhr PT auf dem Paine Field in Everett, Washington.

Das Flugzeug hat sich wie erwartet verhalten,

sagte Grady, Chefpilot der 777/777X.