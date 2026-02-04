Erste Boeing 737-800 Combi für Air Inuit

Boeing 737-800 Combi Air Inuit (Foto: Air Inuit)

Die in Kanada beheimatetet Air Inuit hat am 13. Januar 2026 die erste Boeing 737-800 Combi in Betrieb genommen.

Das Flugzeug mit der Registrierung C-FTUW (Seriennummer 40852) absolvierte seinen Erstflug auf der Air-Inuit-Strecke vom internationalen Flughafen Montréal/Trudeau nach Kuujjuaq in der Region Nunavik in Québec, Kanada.

KF Aerospace, die am internationalen Flughafen Kelowna in British Columbia eine Umbaufabrik betreibt , führte den Umbau durch. Transport Canada genehmigte die Combi-Modifikation am 8. Januar 2026 mit einem ergänzenden Musterzulassungszertifikat (STC) und gab damit den Weg für die Inbetriebnahme frei.

Air Inuit bietet Flugverbindungen nach Nunavik, dem Inuit-Gebiet im Norden von Québec, und zu seinen 14 abgelegenen Küstendörfern an der Hudson Bay, der Hudsonstraße und der Ungava-Bucht.