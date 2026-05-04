Erste Boeing 737-8 für Egyptair

Egyptair Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

Egyptair hat ihre erste Boeing 737 MAX 8 übernommen und damit einen wichtigen Meilenstein in ihrer Flottenerneuerungsstrategie eingeläutet.

Das Flugzeug ist die erste von insgesamt achtzehn Boeing 737-8 Maschinen, die von SMBC Aviation Capital geleast werden. Die 737 MAX wird die Wirtschaftlichkeit erhöhen und den Treibstoffverbrauch sowie die Emissionen im Vergleich zu älteren Modellen um rund 20 Prozent reduzieren. Die Boeing 737 MAX 8 wird bei Egyptair auf Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt, unter anderem zu Zielen wie Paris, Brüssel, Istanbul und Wien.

Die neue Maschine ergänzt die bestehende Flotte der Boeing 737 NG-Flotte von Egyptair und unterstützt das Unternehmensziel, eine moderne und treibstoffeffiziente Flotte zu betreiben. Das Flugzeug bietet zudem verbesserte Passagierausstattung, darunter Boeings Sky Interior.

Diese Auslieferung festigt die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Egyptair und Boeing und positioniert die Fluggesellschaft für weiteres Wachstum mit effizienteren Flugzeugen der nächsten Generation.