Erste Boeing 737 MAX 9 ausgeliefert

Lion Air Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Am Mittwoch, den 21. März 2018, konnte die erste Boeing 737 MAX 9 ausgeliefert werden, das Flugzeug ging an die indonesische Lion Air.

Mitte Februar hat die US amerikanische Luftfahrtbehörde FAA der Boeing 737 MAX 9 die Zulassung erteilt, gestern konnte Boeing die erste 737 MAX 9 an Lion Air übergeben. Lion Air setzt die erste Maschine dieses Typs bei ihrer Tochter Lion Air Thai ein. Die Lion Air Group war Launch Customer für die 737 MAX 9, auch bei der kleineren Variante Boeing 737 MAX 8 galt Lion Air als federführend. Bereits am 16. Mai 2017 konnte Lion Air für ihre Tochter Malindo Air als Erstkunde die Boeing 737 MAX 8 in Empfang nehmen.

Boeing 737 MAX 9 a better way to fly (Grafik: Boeing)

Die Boeing 737 MAX 9 ist mit einer Länge von 42,16 Metern 2,64 Meter länger als die Boeing 737 MAX 8. Die MAX 9 kann bis zu 220 Passagiere transportieren. Bei United Airlines wird das Modell für 179 Passagiere ausgelegt, 20 werden in der First Class, 48 in der Economy Plus und 111 in der Economy Platz finden. Die Reichweite der Boeing 737 MAX liegt bei 3.550 Nautischen Meilen (6.570 Kilometer). Angetrieben wird die MAX 9 von zwei Turbofans des Typs LEAP-1B von CFM International.

Die 737 MAX ist das sich am schnellsten verkaufende Flugzeug in der Geschichte Boeings. Bislang hat Boeing über 4.300 Bestellungen von 93 Kunden weltweit erhalten. Der Listenpreis für eine Boeing 737 MAX 9 beträgt nach den aktuellen Preisen 124,1 Millionen US Dollar.