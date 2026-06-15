Erste ATR 72-600 für Cambodia Airways

ATR 72-600 Cambodia Airways (Foto: ATR)

Cambodia Airways hat ihr erstes ATR 72-600 Turbopropeller Flugzeug übernommen, die zweite Maschine soll im vierten Quartal 2026 übergeben werden.

Die erste ATR-72-600 wurde Cambodia Airways am 5. Juni 2026 während einer Übergabezeremonie in Kambodscha feierlich übergeben. Das Flugzeug soll noch in diesem Monat den Linienbetrieb aufnehmen. Mit der modernen ATR 72-600 will die Fluggesellschaft ab ihrem Hub in Phnom Penh das Regionalnetz ausbauen und stärken.

Die ATR 72-600 wurde im Herbst 2007 lanciert und ging im Juli 2009 in die Flugerprobung. Die zweimotorige Turboprop Maschine hat im Sommer 2011 die EASA Musterberechtigung erhalten. Das Flugzeug ist gegenüber dem Vorgängermodell mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer überarbeiteten Kabineneinrichtung verbessert worden.

Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führten dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.