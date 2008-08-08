Erste 787 Stornierung bei Boeing

Boeing gab zum ersten Mal eine Stornierung einer 787 Dreamliner Bestellung bekannt.

Der US Flugzeugbauer hinkt mit seinen 551 Bestellungen den 711 Bestellungen von Konkurrent Airbus nach und der Sturm der Flugzeugverkäufe scheint nach drei erfolgreichen Jahren abzuflauen. Die Fluggesellschaften scheinen beim Warten auf das neue, treibstoffarme Flugzeug langsam ungeduldig zu werden. Zuletzt gab gestern Azerbaijan Airlines eine Bestellung von zwei 737 und zwei 767 bekannt. Eine der 767 kauft Azerbaijan als Ersatz für eine der drei im Februar bestellten 787. Azerbaijan wählte die 767 als „logische und ökonomische Übergangslösung.“ Dies ist die erste Stornierung der um 15 Monate verspäteten 787. Zum Erstflug soll die 787 im vierten Quartal dieses Jahres starten und Anfang 2009 geliefert werden. Einige Fluggesellschaften werden zwei Jahre länger geplant auf die 787 warten müssen.