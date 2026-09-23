Ernstfallübung am Flughafen Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Wenn am kommenden Samstag zahlreiche Feuerwehren und Einsatzkräfte zum Flughafen Memmingen eilen, besteht kein Grund zur Besorgnis. Der Notfall ist nur eine Übung.

Ein Flugzeug ist am Airport verunglückt, nun sind die Retter gefragt. Gegen zehn Uhr werden deshalb die Freiwilligen Feuerwehren aus Ungerhausen, Holzgünz, Memmingerberg und Benningen zum Flughafen eilen, wo sie bereits von den Kollegen der Flughafenfeuerwehr erwartet werden. Gemeinsam mit dem THW Memmingen und mehreren Rettungsdiensten gilt es, Verletzte zu bergen und zu versorgen. „Jede Übung dient dem Ziel, auf den Ernstfall, der hoffentlich nie eintreten wird, bestens vorbereitet zu sein“, erläutert Flughafen Geschäftsführer Marcel Schütz. Im Mittelpunkt stehen die Kommunikation der Helfer mittels Digitalfunk, die Zusammenarbeit mit Einsatzleitung und Flughafenfeuerwehr und die Überprüfung der Anfahrtswege. Die Retter üben zudem den schnellen Zugang zum verunfallten Flugzeug und seinen Passagieren.

Die Übung wird am Samstag, 26. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr stattfinden. Der Flugbetrieb ist davon nicht betroffen und läuft nach Plan.