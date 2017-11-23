Erfolgsjahr für airBaltic

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

Von Januar bis Oktober dieses Jahres hat die lettische Fluggesellschaft airBaltic über drei Millionen Passagiere zu ihren Destinationen befördert.

Im Oktober dieses Jahres reisten insgesamt 319.018 Passagiere mit der lettischen Airline – das entspricht einem Wachstum von 26 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2016. Damit verzeichnet airBaltic den fünften Monat in Folge die höchste Passagierzahl der Unternehmensgeschichte.

Martin Gauss, CEO von Air Baltic, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir seit Januar bereits über drei Millionen Passagiere bei uns an Bord begrüßen durften – deutlich mehr als im ganzen Jahr 2016. Unser Team gibt täglich alles dafür, einen gleichbleibend hohen Service und absolute Zuverlässigkeit für unsere Kunden zu gewährleisten. Die Entwicklung der Passagierzahlen zeigt, dass unsere Kunden diesen Service zu schätzen wissen und wir auf dem richtigen Weg sind.“

Allein im Oktober 2017 führte airBaltic insgesamt 4.567 Flüge durch, was einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Zeitraum von 1. Januar bis 31. Oktober 2017 hat die lettische Fluggesellschaft insgesamt 42.230 Flüge durchgeführt. Die durchschnittliche Auslastung der Flüge – das heißt die Anzahl an Passagieren im Verhältnis zu den verfügbaren Sitzplätzen – lag im Oktober bei 75,9 Prozent, aufgerechnet auf den Zeitraum von 1. Januar bis 31. Oktober bei 77,7 Prozent.

Die Pünktlichkeit der airBaltic Flüge erreichte im Oktober 90,2 Prozent, gemäß dem 15-Minuten-Pünktlichkeitsindikator. Das bedeutet, dass mehr als 90 von 100 Flügen planmäßig oder mit einer maximalen Verzögerung von 15 Minuten gestartet sind. Von Januar bis Oktober erzielte airBaltic einen Pünktlichkeitswert von 87,5 Prozent.

Von ihrem Heimatflughafen Riga aus bedient airBaltic über 60 Destinationen. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von airBaltic in Europa, der GUS und dem Nahen Osten. Darüber hinaus bietet airBaltic Direktflüge von Tallinn und Vilnius aus an.

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