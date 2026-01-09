Erfolgreiches Jahr 2025 am Flughafen Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Luftverkehr am Airport Weeze wächst weiter: 2025 ist die Nachfrage nach Flugreisen am Flughafen Niederrhein erneut gestiegen.

Im Vergleich zu 2019 (letztes Reisejahr vor der Pandemie) ist das Passagieraufkommen um rund 75% gestiegen. Nach fast 2 Millionen Fluggästen im Jahr 2024 reisten 2.245.735 Fluggäste im Jahr 2025 über den Airport Weeze. Gleichzeitig blieb die Auslastung der Flugzeuge weiter auf einem sehr hohen Niveau mit einem durchschnittlichen Sitzladefaktor von nahezu 90 %.

Die Verkehrszahlen:

Mit deutlich über 27.000 Starts und Landungen hat sich die Zahl der Flugbewegungen 2025 erneut erhöht. In 2025 reisten 2.245.735 Gäste ab und zum Airport Weeze; 2024 waren es 1.970.864 Reisende.

Airport Weeze in 2026 – eine Vorausschau:

Auch für das Jahr 2026 erwartet der Airport Weeze eine sanfte Steigerung der Passagierzahlen. Das Streckennetz wird weiterentwickelt und zusätzliche Frequenzen auf stark nachgefragten Routen sind geplant. Der Flughafen wird auch 2026 wieder zahlreiche europäische Sonnen- und Städtereiseziele anbieten.

Die Kooperation der Reiseveranstalter mit Ryanair wird weiter ausgebaut und ermöglicht noch mehr Pauschalreisen ab Weeze. Dies wird zu zusätzlicher Nachfrage führen und die Position des Airport Weeze als wichtiger Ferienflughafen für die Region – den Niederrhein, das Ruhrgebiet und die angrenzenden Niederlande – weiter stärken.

Dr. Sebastian Papst, CEO des Airport Weeze: „Wir freuen uns darüber, dass wir so viele Reisende aus der Region und darüber hinaus dafür begeistern konnten, ab dem Airport Weeze zu fliegen. Über 40 Destinationen bedienen die Fluggesellschaften ab unserem Airport Weeze. Auch 2026 werden wir die Gespräche mit Airlines und Veranstaltern fortsetzen, um unseren Gästen künftig ein noch vielfältigeres Destinationsangebot bieten zu können.“

