Erfolgreicher Start des Pop-up-Restaurants am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am Dortmund Airport werden im Juni neue kulinarische Akzente gesetzt: Mit einem innovativen Pop-up-Restaurant zieht für vier Wochen Fine Dining auf der Galerieebene des Terminals ein.

Flughafenatmosphäre und Sterneküche verbindet ein gemeinsamer Anspruch: Menschen besondere Momente zu bieten. Diesen Gedanken greift Sternekoch Michael Dyllong auf und bringt mit dem Gastronomiekonzept „Five Chefs" gehobene Kulinarik ins Terminal. Vom 1. bis zum 28. Juni 2026 ist das Format am Dortmund Airport zu Gast und verbindet Fine Dining mit dem besonderen Ambiente des Flughafens. Hinter „Five Chefs" stehen fünf Köche, die außergewöhnliche Geschmackserlebnisse kreieren und ihre Gäste auf eine kulinarische Reise mitnehmen, diesmal an einem Ort, der wie kaum ein anderer für Aufbruch, Entdeckung und neue Eindrücke steht.

Der direkte Blick auf die Start- und Landebahn sorgt für eine einmalige Kulisse. Während Flugzeuge starten und landen, genießen Gäste ein exklusives 4-Gang-Menü von Sternekoch Michael Dyllong inklusive Weinbegleitung. Neben dem Restaurantbetrieb umfasst das Pop-up-Konzept mehrere Sonderveranstaltungen. An drei ausgewählten Terminen lädt die Veranstaltung „Sunset Vibes" zu stimmungsvollen Abenden ein, bei denen die Besucherterrasse mit DJ-Sounds zu einer einzigartigen Location wird, während Flugzeuge in den Sonnenuntergang starten. Darüber hinaus bietet Michael Dyllong am 14. Juni einen Kochkurs an, der ebenfalls mit einem anschließenden 4-Gang-Menü abgerundet wird.

Das Pop-up-Restaurant öffnet an ausgewählten Terminen seine Türen. Reservierungen sind erforderlich und können direkt über die Website von Michael Dyllong vorgenommen werden.