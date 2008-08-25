Erfolgreiche Flüge über die Taiwanstrasse

EVA Air (Archiv: Robert Kühni)

Fluggesellschaften beider Seiten der Taiwanstrasse flogen bereits 95,765 Passagiere über die Meerenge.

Der durchschnittliche Auslastungsfaktor der ersten sieben Wochen Flugbetrieb liegt bei 87 Prozent. Li Long Wen, Chef der Taiwan Civil Aviation teilte letzte Woche den Medien mit, dass die Strecken über die Meerenge zu den profitabelsten gehören, die taiwanesische Fluggesellschaften betreiben. Die Shanghai-Strecke ist mit einem Auslastungsfaktor von 92,3 Prozent von allen am besten ausgelastet, weshalb China Eastern, Shanghai Airlines, China Airlines und EVA Air ihre Business Class Preise für die Strecke erhöhten.