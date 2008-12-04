Entscheidung über 3. Piste in Heathrow fällt erst 2009

Grossbritannien will erst im Januar über den Bau eines dritten Runways in London Heathrow entscheiden.

Der Minister des Verkehrsdepartements in England, Geoff Hoon teilte heute mit, dass eine Entscheidung über eine dritte Piste für den Londoner Flughafen erst im Januar gefällt werde. Ursprünglich sollte dies bereits diesen Monat geschehen. Die Flughafenbetreiberin BAA ist der Ansicht, ein weiterer Runway sei dringend nötig, um der steigenden Nachfrage gerecht werden zu können. Gegner des Planes weisen auf die damit verbundenen erhöhten Lärmbelästigungen und Umweltschäden hin. Einige Beamte würden es vorziehen, einen neuen Flughafen zu bauen anstatt ihn zu erweitern. Hoon will die Sachlage tiefergehend prüfen, bevor eine Enscheidung getroffen wird.

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