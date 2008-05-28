Entscheid über Kreditvergabe an Alitalia tritt heute in Kraft

Die Verfügung, einen 300 Millionen Euro Kredit in einen Vermögensposten der Alitalia zu verwandeln, wird diese Woche umgesetzt.

Die Regierung hatte sich zu dieser temporären Handlung entschieden, um die Gunst der Revisoren für die kränkelnde Airline zu gewinnen. Der Text der Verfügung hält fest, der Kredit sei dafür vorgesehen, zu verhindern, dass das Eigenkapital Alitalias unter das gesetzliche Minimum fällt. Nach dem Verkauf des 49.9% Anteils der Regierung muss dieses Eigenkapital selber aufbracht werden, um den Kredit zurückzahlen zu können. Alitalias Leitung wollte sich am Dienstag zur Genehmigung der Bilanz 2007 treffen, zuvor möchte sie aber die publizierte Verfügung sehen. Gemäss Wirtschaftsminister Giulio Tremonti sollte dies am Mittwoch der Fall sein. Von Seiten der italienischen Medien wird befürchten, dass die Bilanzprüfer Deloitte & Touche den Rechnungsabschluss der Airline nicht absegnen werden.