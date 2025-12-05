Fliegerweb logo

Entry/Exit System am Flughafen Stuttgart

05.12.2025 PS
Flughafen Stuttgart
Am 02. Dezember 2025 startet am Flughafen Stuttgart das neue EU-Einreiseverfahren Entry/Exit System (EES).

Bis zum Frühjahr 2026 wird es schrittweise eingeführt für alle Reisenden, die nicht EU-/EWR- oder Schweizer Bürger sind, und die zu einem Kurzaufenthalt in den Schengen-Raum kommen. Für EU-Bürger und Personen mit deutschem Aufenthaltstitel ändert sich nichts.

Bei dem neuen Verfahren werden Ein- und Ausreisedaten digital erfasst. Reisende mit biometrischen Pässen können nach der Ankunft am STR an Self-Service-Automaten im Einreisebereich die entsprechenden Schritte wie z.B. Gesichtsbilderfassung oder Fingerscans absolvieren. Das neue Verfahren soll das Grenzkontrollverfahren langfristig effizienter und einfacher machen.

Flughafen Stuttgart

