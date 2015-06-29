Enter Air gibt vier Boeing 737 in Auftrag

Boeing 737 Enter Air (Foto: Boeing)

Enter Air hat zwei Boeing 737 MAX 8 und zwei Next-Generation 737-800 in Auftrag gegeben. Für die polnische Charterfluggesellschaft ist es der erste direkte Auftrag bei Boeing.

Der Wert des Auftrages nach Listenpreis beträgt mehr als 400 Millionen US Dollar. Die 737 MAX ist mit CFM International LEAP-1B Triebwerken, Advanced Technology Winglets und anderen Verbesserungen ausgestattet. Die 737 MAX wurde bisher von 58 Kunden insgesamt 2800-mal in Auftrag gegeben.