Entdeckertag am Flughafen Hannover

airberlin at Hannover (Foto: Hannover Airport)

Der Hannover Airport wird am Entdeckertag am Sonntag zum Ausflugsziel. Auf der Aussichtsterrasse können Besucher einen Blick auf das Vorfeldgeschehen werfen und die großen Flugzeuge bestaunen.

Frida, die Follow-Bee, führt stündlich durch die Erlebniswelt Hannover Airport. Der Airport-Imker erläutert, wie die tierischen Umweltpolizisten des Hannover Airport Aufschluss über die Luftqualität geben. In der interaktiven Ausstellung "Welt der Luftfahrt" dreht sich alles um das Thema Fliegen.

Ein Schalllabor zeigt, wie unterschiedlich Alltagsgeräusche wahrgenommen werden. Das Ticket für Aussichtsterrasse und Ausstellung kostet am Entdeckertag 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder unter fünf Jahren frei, erhältlich im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza, Abflugebene, zwischen Terminal A und B. Frage für das Gewinnspiel. Das Maskottchen des Hannover Airport, Frida, die Follow-Bee, ist genauso schwarz-gelb kariert wie das bekannte Vorfeld-Fahrzeug.

Ab Hannover Hauptbahnhof mit der S5 Richtung Hannover Flughafen, Abfahrt alle 30 Minuten ab 09:31 Uhr bis Haltestelle Terminal C, letzte Rückfahrt zur Verlosung ab Langenhagen Flughafen, Gleis 2 um 17:36 Uhr mit der S5 bis Hauptbahnhof Hannover (Ankunft 17:53 Uhr). Logo von efa, der elektronischen Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bremen: Die schwarzen Buchstaben "efa" in schwarzer Schrift vor weißem Hintergrund, darunter eine schwarze, geschwungene Linie.

Event Entdeckertag am Flughafen Hannover

Wann? Am Sonntag, 04.09.2016 von 10:00 bis 18:00 Uhr

Wo? Flughafenstraße 4, 30855 Langenhagen

Was? Flughafen Entdecken für Groß und Klein

Flughafen Hannover