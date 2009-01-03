Engpass bei der Flugsicherung führt zu Verspätungen in Madrid
03.01.2009 PSEN
Da sich eine grosse Anzahl der Fluglotsen krank gemeldet hat kommt es am Flughafen Barajas in Madrid zu Verspätungen.
Da sich eine grosse Anzahl der Fluglotsen krank melden musste, kam es am Flughafen Barajas in Madrid zu Verspätungen.
Die Fluggesellschaften meldeten Verspätungen von durchschnittlich neunzig Minuten. Es kam zum Einsatz der Guardia Civil, die einige erzürnte Passagiere beruhigen musste. Angesichts der Spannung entschieden sich diverse Firmen, ihre Informationsschalter zu schliessen. Ein Sprecher der Flughafenbetreiberin AENA sagte, die Situation werde sich im Laufe des Tages wahrscheinlich noch verschlechtern. 23 Flugsicherungslotsen hatten sich krank gemeldet. Für heute waren 956 Flüge am Flughafen Barajas geplant gewesen.