Engpass bei der Flugsicherung führt zu Verspätungen in Madrid

Da sich eine grosse Anzahl der Fluglotsen krank gemeldet hat kommt es am Flughafen Barajas in Madrid zu Verspätungen.

Da sich eine grosse Anzahl der Fluglotsen krank melden musste, kam es am Flughafen Barajas in Madrid zu Verspätungen.