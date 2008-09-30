Englische Konservative gegen Ausbau in Heathrow

Die englische Oppositionspartei, die Konservativen, wollen statt der dritten Start- und Landebahn am Flughafen London Heathrow eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen London und Nordengland bauen.

Die englische Oppositionspartei, die Konservativen, wollen statt der dritten Startbahn in London Heathrow eine neue Hochge- schwindigkeitsstrecke nach Nordengland bauen.

Das GBP 20 Milliarden (USD 36,8 Milliarden) Projekt könnte gemäss der Partei ein Entlastung um 66,500 Flüge im Jahr bringen. Das sind 44 Prozent der Kapazität der vorgeschlagenen Startbahn in Heathrow.

Erfahrungen aus anderen Ländern zeigten, dass eine Hochgeschwindigkeitsstrecke eine gute Alternative für den Flugverkehr sei, die Vernetzung von Nord- und Südengland verbessern und die Wirtschaft ankurbeln könne, sagen die Konservativen. Die Parteigegner bezweifeln den wirtschaftlichen Nutzen.