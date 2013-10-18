Endmontage beim MRJ gestartet

Mitsubishi Aircraft hat nach der Anlieferung des Rumpfmittelstücks mit der Endmontage des MRJ Mitsubishi Regional Jet begonnen.

Mitsubishi baut sein erstes Verkehrsflugzeug im Werk in Komaki bei Nagoya. Hier entsteht mit grosser Verspätung ein modernes Verkehrsflugzeug für nachfrageschwächere Nebenrouten. Mitsubishi Aircraft hat den MRJ Jet in das Segment für 70 bis zu 110 Passagiere positioniert. Für den MRJ Jet konnte Mitsubishi bereits 165 Festaufträge und 160 Optionen verbuchen. Der Mitsubishi Regional Jet MRJ hätte ursprünglich bereits im Verlauf des Jahres 2011 abheben sollen, der Jungfernflug musste immer wieder verschoben werden, jetzt soll er im zweiten Quartal 2015 stattfinden. Die ersten Kundeauslieferungen werden nicht vor dem zweiten Quartal 2017 erwartet. Mitsubishi hat den Bau seines ersten kommerziellen Verkehrsflugzeuges unterschätzt. Das Programm verzögerte sich immer wieder, im Sommer 2013 rechnete der Hersteller aus Japan und die Fachwelt noch mit einem Erstflug in diesem Jahr.