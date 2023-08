Emivest Aerospace Corp. ist bankrott

Der Flugzeughersteller Emivest Aerospace Corporation hat die Bilanz deponiert und sich unter Gläubigerschutz gestellt.

Emivest Aerospace Corporation übernahm 2008 den traditionsreichen Flugzeugbauer Sino Swearingen Aircraft Corporation (SSAC) aus Texas, um die Finanzierung des neu entwickelten SJ30 Jets sicherzustellen. Bei dem SJ30 handelt es sich um einen Very Light Jet, der in grossem Mass durch den Aviatik Pionier Edward J. Swearingen geprägt wurde. Von der Maschine wurden lediglich vier Stück gefertigt. Letzte Woche wurde die Unternehmung zum Verkauf ausgeschrieben und kurze Zeit später wurde Emivest Aerospace Corporation unter Gläubigerschutz gestellt. Emivest Aerospace beabsichtigte den SJ30 ab diesem Jahr in grossen Stückzahlen zu produzieren, die Käufer blieben jedoch aus. Der Flugzeugbauer wurde durch Finanzinvestoren aus den Emiraten und Südkorea kontrolliert.