Emirates-Flüge mit nachhaltigem Treibstoff

Emirates Airbus A380 wird mit SAF betankt (Foto: Emirates)

Die ersten Emirates-Flüge, die mit nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel; SAF) von Shell Aviation betrieben werden, sind vom Dubai International Airport gestartet.

Der Emirates-Flug EK 412 von Dubai nach Sydney am 24. Oktober 2023 war einer der ersten, der mit SAF betrieben wurde. Shell hat 315.000 Gallonen SAF-Gemisch für die Verwendung am Drehkreuz der Airline in Dubai geliefert. Diese erste Lieferung von SAF hat es Emirates ermöglicht, in den letzten Wochen eine Reihe von Einsatzflügen mit dem nachhaltigen Flugkraftstoff durchzuführen.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Das von Shell an das Betankungssystem des DXB-Flughafens gelieferte SAF-Gemisch bestand aus einem Verhältnis von 40 Prozent reinem SAF und 60 Prozent herkömmlichem Jet A-1-Kraftstoff. Die chemischen Eigenschaften dieses Verhältnisses sind identisch mit denen von herkömmlichem Kerosin und können nahtlos in die bestehende Treibstoffinfrastruktur des Flughafens sowie in die Triebwerke der gesamten Emirates-Flotte integriert werden, ohne dass Anpassungen erforderlich sind. In seiner reinen Form reduziert SAF Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 80 Prozent*. Emirates überblickt ausserdem die Lieferung, den Verbrauch und die Umweltvorteile von SAF mit Hilfe von Avelia, der Blockchain-gestützten Buchungs- und Abrechnungslösung von Shell Aviation.**

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline: "Wir treiben proaktive Massnahmen voran, um nachhaltigeres Fliegen jetzt und in Zukunft zu ermöglichen. Der Kraftstoffversorgung unserer Flüge von unserem Drehkreuz in Dubai ist nur einer der Schritte, die wir unternommen haben, um Emissionen zu reduzieren und unseren Passagieren konkret zu helfen, ihren eigenen CO2-Fusabdruck zu minimieren. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, und wir hoffen, dass unsere Partnerschaft mit Shell Aviation weitere Hersteller dazu inspiriert, die Versorgungslücken zu schliessen und SAF an wichtigen Drehkreuzen wie Dubai sowie an anderen Punkten unseres Streckennetzes bereitzustellen."

Airbus A380 wird mit nachhaltigem Treibstoff betankt (Foto: Emirates)

Jan Toschka, Präsident von Shell Aviation: "Emirates und Shell blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück und wir freuen uns sehr, diese Reise gemeinsam fortzusetzen, um die Nutzung von SAF in den VAE zu ermöglichen. Diese allererste Lieferung von SAF an Emirates in Dubai ist ein Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn verschiedene Komponenten der Wertschöpfungskette in der Luftfahrt zusammenkommen. Wir hoffen, dass dieser Meilenstein zu weiteren Fortschritten bei der Einführung von SAF in der gesamten Luftfahrtbranche in den VAE und der gesamten Region anregen wird.

Anfang diesen Jahres unterzeichneten Emirates und Shell eine Absichtserklärung (MoU), um Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich des nachhaltigen Reisens und technologiegestützter Reiseerlebnisse ausfindig zu machen. Emirates und Shell haben vereinbart, gemeinsam Mechanismen zur Verringerung der Reiseemissionen für den Geschäftsreisebedarf von Shell zu evaluieren. Die Fluggesellschaft nutzt derzeit die Avelia-Plattform, um eine transparente Nachverfolgung der ökologischen Vorteile von SAF für ihre Kunden zu ermöglichen. Die beiden Unternehmen werden zudem nach Möglichkeiten suchen, das Reiseerlebnis durch personalisierte Produkte, die relevant für heutige Geschäftsreisende sind, weiter zu optimieren, darunter neue Technologien wie New Distribution Capabilities. Die Entwicklung dieser neuen NDC-Optionen durch Emirates bietet Shell die Möglichkeit, die Technologie frühzeitig zu nutzen.

Das langjährige Engagement von Emirates im Rahmen seiner Umweltstrategie fokussiert sich auf konkrete und sinnvolle Massnahmen im Rahmen dreier Schwerpunkte: Reduzierung von Emissionen, Verantwortungsbewusstsein beim Konsum sowie Erhalt von Wildtieren und Lebensräumen. In diesem Jahr kündigte Emirates die Einrichtung eines 200-Millionen-US-Dollar-Fonds für Forschungs- und Entwicklungsprojekte an, die sich auf die Verringerung der Auswirkungen fossiler Brennstoffe in der kommerziellen Luftfahrt konzentrieren, was eine der grössten Einzelverpflichtungen einer Fluggesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit darstellt. In den nächsten drei Jahren wird Emirates Partnerschaften mit führenden Organisationen eingehen, die an Lösungen im Bereich fortschrittlicher Treibstoff- und Energietechnologien arbeiten.

Emirates führte im Januar den ersten Demonstrationsflug in der Region durch, der zu 100 Prozent mit SAF betrieben wurde. Die Fluggesellschaft setzt sich aktiv dafür ein, das Verständnis der Branche für die Verwendung von SAF in höheren Mischungen, seine Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern und die Standardisierung und künftige Zertifizierung von 100-Prozent-SAF zu unterstützen, das derzeit noch nicht für den regulären kommerziellen Einsatz zugelassen ist. Emirates setzte SAF erstmals 2017 auf einem Flug von Chicago ein. Seitdem wurden auch Flüge von Stockholm, Paris, Lyon und Oslo mit SAF-Mischungen durchgeführt. Emirates nimmt an einer Reihe von Arbeitsgruppen innerhalb der Branche sowie der Regierung der VAE teil und engagiert sich laufend bei Interessengruppen, um die Produktion und Lieferung von nachhaltigem Flugkraftstoff zu fördern.

* Bei Verwendung in reiner Form (d. h. unvermischt) und Berechnung mit etablierten Ökobilanz-Methoden (z. B. CORSIA-Methode)

**Scope 3 umfasst alle indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines berichtenden Unternehmens entstehen.

