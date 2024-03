Emirates zieht positive ITB Berlin 2024 Bilanz.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates begrüsste knapp 6.000 Besucher am Stand, die ihre neuesten Produkte und Initiativen kennenlernten, und hielt während der dreitägigen Reise- und Tourismusmesse mehr als 260 Meetings ab.

Die Fluggesellschaft schloss ausserdem Verträge und Kooperationen mit acht Unternehmen, darunter Kreuzfahrtunternehmen, Tourismusverbände und Fluggesellschaften aus ganz Europa.

Die hohe Besucherzahl am markanten Stand der Fluggesellschaft ist ein Beleg für die herausragenden Produkte und Erlebnisse an Bord, die clevere Raumnutzung und die grosszügigen Besprechungsbereiche, die für Geschäftsabschlüsse zur Verfügung stehen.

Die Fluggesellschaft nutzte ihre mit Spannung erwartete Rückkehr zur ITB Berlin, um ihre neuesten Produkte vorzustellen, darunter den Emirates Premium-Economy-Class-Sitz und die revolutionäre First-Class-Privatsuite, die zum ersten Mal in Deutschland gezeigt wurde. Die Besucher, die in Scharen an den Stand strömten, bekamen auch andere bekannte Produkte von Emirates zu sehen, wie etwa die Spa-Duschen in der First Class und die neueste Version der A380-Economy-Class-Sitze, sowie innovative Einrichtungen an Bord, darunter die neueste Generation der A380-Bord-Lounge.

Auch die Nachhaltigkeitsinitiativen von Emirates wurden vorgestellt. Die Besucher konnten die aus verantwortungsvoll hergestellten Materialien an Bord sowie die begehrten Produkte von "Air-crafted by Emirates" erleben, einer einzigartigen Kollektion von Gepäckstücken, Taschen und Accessoires, die aus upgecycelten Materialien von umgerüsteten Flugzeugen hergestellt werden.

Festigung von Partnerschaften und Schaffung von Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Die neuen Kooperationen mit der Greek National Tourism Organisation (GNTO), dem Austrian National Tourist Office (ANTO) und Tourism Ireland bauen auf dem kontinuierlichen Engagement von Emirates auf, den Incoming-Tourismus in den drei Märkten sowie in der gesamten Region zu unterstützen und die Attraktivität dieser einzigartigen Destinationen für die Kunden der Fluggesellschaft weiter zu steigern.

Im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen von Emirates, ihr Streckennetz in Europa zu erweitern, unterzeichnete die Fluggesellschaft Absichtserklärungen mit ITA, Icelandair und GO7. Die neuen Partnerschaften, die im Laufe der nächsten Monate aktiviert werden, bieten den Kunden eine noch bessere Konnektivität und mehr Reiseoptionen in ganz Europa. Diese Vereinbarungen werden auch Emirates Passagiere, die über die eigenen Gateways hinaus zu spannenden Freizeit- und Geschäftszentren in ganz Europa reisen möchten, mit einfachen One-Stop-Verbindungen, vereinfachten Reiserouten und Gepäcktransfers unterstützen.

Durch die Verlängerung der Partnerschaften von Emirates mit TUI und AIDA Cruises wird die Fluggesellschaft die bereits wachsende Kreuzfahrtindustrie in Dubai im Vorfeld der nächsten beiden Kreuzfahrtsaisons weiter stärken. Die Stadt verfügt über eine der modernsten maritimen Infrastrukturen der Welt, die Tausende von Kreuzfahrtpassagieren gleichzeitig abfertigen kann.

Emirates hatte die Ehre, am ersten Messetag eine VIP-Delegation an ihrem ITB-Stand zu empfangen. Sir Tim Clark, President Emirates Airline, und Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer, empfingen Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, Franziska Giffey, Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Öffentliche Unternehmen, Dieter Janecek, Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sowie weitere hochrangige Vertreter. Die Fluggesellschaft präsentierte der VIP-Delegation ihre Economy-Class-Sitze mit den neuesten Annehmlichkeiten sowie die ikonische A380-Bordlounge und stellte ihre charakteristischen und branchenführenden Produkte während des offiziellen Eröffnungsrundgangs vor, ebenso der Öffentlichkeit. Der Emirates-Stand mit den ausgestellten Kabinen wurde auch von Seiner Exzellenz Herrn Srettha Thavisin, Premierminister des Königreichs Thailand, besucht. Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe, begrüsste den thailändischen Premierminister und die VIP-Delegation.

Die ITB Berlin ist die grösste Messepräsenz von Emirates ausserhalb ihres Heimatmarktes Dubai.

