Emirates zeigt neusten A380 in Wien

Emirates A380 in Wien (Foto: Emirates)

Am Flughafen Wien gab es heute Anlass zum Feiern: Emirates landete mit dem achtzigsten und neusten A380 der Flotte als Stargast in Wien.

Das Flugzeug kam direkt aus dem Hamburger Airbus Werk in die österreichische Hauptstadt. Zahlreiche Ehrengäste, Partner, VIPs und Medienvertreter bekamen die Gelegenheit, als Erste einen Fuß in den brandneuen, hochmodernen Flieger zu setzen, nachdem er am Vortag Wiener Boden berührt hatte. Während der Besichtigungen konnten die Gäste das außergewöhnliche Interieur des A380 bestaunen, das Reisende aus Österreich ab dem 1. Juli 2016 genießen können. Dann wird Emirates als erste Fluglinie das weltweit größte Passagierflugzeug im Linienbetrieb in die Bundeshauptstadt bringen.

Die Vorbereitungen für den regulären Betrieb des A380 laufen bereits seit einigen Monaten. Der Flughafen Wien adaptierte die Vorfeldinfrastruktur, investierte in zusätzliches Abfertigungsequipment und hat die flugplatzbetrieblichen und abfertigungsrelevanten Abläufe an den Flugzeugtyp angepasst. Weitere Maßnahmen betreffend Terminalinfrastruktur und Abfertigungsqualität sind bereits in Gange.

Dieser spezielle Besuch des 80. Emirates A380, geflogen vom österreichischen Kapitän Florian Ragg, war der finale Schritt im Zuge der Vorbereitung auf den regulären Betrieb. Während des Aufenthalts wurden die technischen Abläufe getestet: die korrekte Aufstellung an der Flugzeugabstellposition, der Andockvorgang am Pier Ost, die Beladung von Catering und Gepäck sowie die Abwicklung der Kabinenreinigung. Um genug Platz für das Andocken und Handling des Großraumflugzeugs zu ermöglichen, wurden am Flughafen Wien vier Abfluggates zusammengefasst.

Emirates bedient die Strecke Wien-Dubai bereits seit 2004 und beförderte auf dieser Route mit zwei täglichen Flügen bislang rund drei Millionen Passagiere. Dank des Einsatzes des A380, der 519 Sitzplätze bereitstellt, wird die Fluglinie nun täglich 1.700 Passagiere zwischen Dubai und Wien transportieren können.

Der Tourismus in Österreich sowie direkt und indirekt verbundene Branchen wie der Handel, die Transportwirtschaft oder das Infrastrukturwesen werden von der Einführung des A380 profitieren. Die 14 wöchentlichen Emirates-Flüge generieren bereits jetzt knapp 1.800 Vollzeit-Arbeitsplätze in Österreich und leisten einen Beitrag von rund 179 Millionen Euro pro Jahr zum österreichischen BIP (Studie Frontier Economics Ltd., 2015).

In den letzten Jahren hat sich der Mittlere Osten in Österreich und der Weltstadt Wien zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte entwickelt. 2015 kamen über 115.000 Besucher alleine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Österreich, das entspricht einem Anstieg von 34,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit dem Emirates Produktangebot in der Economy Class, der Business Class und der First Class wird es für Reisende aus Österreich ab Juli noch bequemer zu attraktiven Destinationen im globalen Streckennetz von Emirates zu reisen. Zu den beliebtesten Zielen der Österreicher gehören Bangkok, Colombo, Mauritius und Male – darunter viele Destinationen, die ab Dubai ebenfalls mit dem A380 bedient werden und Reisende dadurch den Luxus des größten Passagierflugzeugs der Welt auf der gesamten Strecke genießen können.

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