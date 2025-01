Emirates wird erste Autism Certified Airline™ der Welt

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates engagiert sich für seine autistischen Passagiere und setzt dabei auf speziell geschultes Personal um offiziell die erste Autism Certified Airline™ der Welt zu werden.

Mithilfe nahtloser Services und persönlicher Betreuung möchte Emirates das Reisen für Passagiere mit Autismus und sensorischen Empfindlichkeiten zugänglicher machen. Die offizielle Verleihung des Titels durch das International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) soll in den kommenden Monaten erfolgen, wenn mehr als 30.000 Mitarbeiter des Kabinen- und Bodenpersonals von Emirates die Erstausbildung abgeschlossen haben. Emirates plant ausserdem die Einführung neuer Standards und Dienstleistungen, die das Reiseerlebnis am Boden und in der Luft sowohl für Passagiere mit Autismus als auch für deren Familien und Begleitpersonen verbessern sollen. Diese werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Barrierefreies Reisen für alle

Für viele Autisten sind internationale Flugreisen eine grosse Herausforderung oder etwas, worauf sie aufgrund der hohen Anzahl an damit verbundenen sensorischen Reizen ganz verzichten müssen. Eine Umfrage der Website AutismTravel.com ergab, dass 78 Prozent der Familien mit autistischen Familienmitgliedern zögern zu reisen oder neue Orte zu besuchen und 94 Prozent der Befragten mehr Ferien machen würden, wenn sie Zugang zu Orten hätten, an denen das Personal in Bezug auf Autismus geschult und zertifiziert ist. Als Teil der Mission von Emirates das Reisen inklusiver und zugänglicher für alle zu machen, unterstützt dieser Schritt auch Dubais Bestreben, das am besten zugängliche Reiseziel der Welt zu werden.

Was bedeutet die Bezeichnung Autism Certified Airline™ (ACA)?

Emirates ist bestrebt, allen Kunden ein angenehmes Reiseerlebnis zu bieten. Deshalb arbeitet die Airline in Form einer Überprüfung und eines umfassenden Audits vor Ort mit IBCCES zusammen, einer führenden Organisation für Autismus- und Neurodiversitätsschulung sowie Zertifizierung.

Im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojekts befragte IBCCES mehr als 14.000 Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, darunter Menschen mit Autismus, Menschen mit sensorischen Empfindlichkeiten sowie deren Familien und Betreuer. Die Umfragedaten wurden zusammen mit zahlreichen Interviews, einer Branchenumfrage der International Air Transport Association (IATA) und dem Feedback von 1.200 Fachleuten aus der Branche ausgewertet. Auf diese Weise konnten die besten Standards sowohl für die Passagiere als auch für das Personal der Fluggesellschaften entwickelt werden.

Zusätzlich zu den gesammelten Rückmeldungen führten IBCCES-Experten auch mehrere Emirates-Flugaudits auf Lang- und Kurzstrecken durch. Durch die Sammlung detaillierter Daten wurde sichergestellt, dass die wichtigsten Interessengruppen, darunter Menschen mit Autismus sowie Branchen- und Gesundheitsexperten neue Industriestandards schaffen können, die Passagiere mit Beeinträchtigungen auf Flugreisen unterstützen. Auf der Grundlage eines datengestützten Ansatzes haben Emirates und IBCCES gemeinsam ein neues Konzept für die Betreuung von Fluggästen mit Behinderung entwickelt, das die gesamte Reise umfasst - vom Service am Boden sowie an Bord. Emirates wird bei der Umsetzung dieser neuen Standards in der Luftfahrt eine Vorreiterrolle übernehmen. Der gründliche Zertifizierungsprozess sieht vor, dass mindestens 80 Prozent der Mitarbeiter mit Kundenkontakt die entsprechende Schulung absolvieren und sich stetig weiterbilden.

Autismus- und Sensibilisierungstraining für mehr als 30.000 Mitarbeiter

Im Rahmen der Zertifizierung werden das Bodenpersonal und die Kabinenbesatzung von Emirates eine neue, gezielte Schulung zum Thema Autismus und sensorische Sensibilisierung absolvieren, um ihnen das Verständnis und die Fähigkeiten zu vermitteln, auf die Bedürfnisse der Reisenden sowie deren Familien einzugehen. Die Schulung informiert über das Spektrum des Autismus, über Missverständnisse und Herausforderungen, über die unzähligen Möglichkeiten, Passagieren entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu helfen, sowie über potenzielle Reize und Auslöser, auf die das Personal achten sollte. Die neue Schulung baut auf den Grundlagen der Emirates-Schulung „Introduction to Autism and Hidden Disabilities“ auf, die im Jahr 2023 von 23.000 Mitarbeitern absolviert wurde.

Neue Standards und Dienstleistungen für Passagiere mit Autismus

Im Jahr 2025 und darüber hinaus wird Emirates neue Standards und Dienstleistungen für Kunden mit Autismus und sensorischen Störungen einführen, die ein angenehmeres und zugänglicheres Reisen ermöglichen. Ein solcher Service ist die Einführung von Leitfäden, die als Teil des von IBCCES in Zusammenarbeit mit Emirates durchgeführten Audits entwickelt wurden und Reisende in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über die verschiedenen Umgebungen zu treffen und zu planen, was ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Die Leitfäden wurden auf der Grundlage umfassender Audits der Einrichtungen an den Standorten in Dubai und an Bord der Flugzeuge erstellt. Dafür wurden die sensorischen Einflüsse in öffentlichen Bereichen wie Geräuschpegel, Beleuchtung, mögliche Eindrücke und Gerüche gemessen. Eine weitere Entwicklung, die für 2025 erwartet wird, ist die Einführung neurodiverser sensorischer Produkte für Kunden auf Emirates-Flügen, etwa Anti-Stress-Spielzeuge (Sensory toys) oder Hilfsmittel, die die Konzentration fördern, selbststimulierendes Verhalten reduzieren und Stress abbauen können.

Gemeinsam für barrierefreies Reisen: Emirates, Dubai Airports und Dubai Tourism

Im April 2024 erhielt Emirates die Auszeichnung Certified Autism Center™ für alle vier Check-in-Bereiche in Dubai, einschliesslich des eigenen Hubs im Terminal 3 des Dubai International Airport DXB. Im Dezember 2023 wurde der Flughafen Dubai als erster internationaler Flughafen mit der Auszeichnung „Certified Autism Centre™“ gefeiert. Um die Agenda für barrierefreies Reisen weiter voranzutreiben, wird das neue Schulungsprogramm von Emirates sowie neue Standards und Protokolle, die ab 2025 schrittweise eingeführt werden, neurodiversen Kunden ein bequemeres Fliegen ermöglichen. Diese Erfolge stehen im Einklang mit der Vision des Ministeriums für Wirtschaft und Tourismus (DET), dass Dubai die erste zertifizierte Autismus-Destination™ (CAD) in der östlichen Hemisphäre wird. Durch die enge Zusammenarbeit von Emirates, dem Ministerium für Wirtschaft und Tourismus, den Flughäfen von Dubai, der Generaldirektion für Residenz und auswärtige Angelegenheiten, der Polizei und dem Zoll werden bedeutende Fortschritte im Bereich des inklusiven und barrierefreien Reisens erzielt.

Emirates