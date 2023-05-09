Emirates wird ausgezeichnet

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates feiert Vierfachsieg bei den Business Traveller Awards 2023 und gewinnt zum 10. Mal in Folge den ersten Platz als beste Airline weltweit.

Zum zehnten Mal in Folge wurde Emirates bei den Business Traveller Middle East Awards 2023 als "Beste Airline weltweit" ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft erhielt ausserdem den Preis für die beste First Class und die beste Premium Economy Class. Die Emirates First Class Lounge wurde zur besten Flughafenlounge im Nahen Osten gewählt.

Investition in Innovation

Die Weiterentwicklung des Borderlebnisses bei Emirates zeigt sich in dem jüngsten Projekt zur Umrüstung von 120 Flugzeugen im Rahmen des Zwei-Milliarden-Dollar-Retrofitprogramms der Fluggesellschaft. Bisher wurden sieben Flugzeuge vollständig renoviert, 17 weitere sollen bis Ende des Sommers fertig gestellt werden. Die modernisierte A380-Kabine verfügt in allen Klassen über die neuesten Produkte und Innenausstattungen, darunter 56 Sitze in der Premium Economy Class auf dem Hauptdeck. Auf dem Oberdeck sind die Sitze der First Class und Business Class mit den neuesten cremefarbenen Lederbezügen und helleren Holzoberflächen ausgestattet.

Sterneküche über den Wolken

Im Rahmen des "Dine on Demand"-Service erhalten Reisende unbegrenzte Portionen Kaviar, gepaart mit Dom Perignon Vintage Champagner, der exklusiv auf Emirates-Flügen serviert wird. Emirates hat auch klassische Snacks für die First-Class-Reisenden neu interpretiert: Hummerrollen, saftige Wagyu-Slider, Edamame und natürlich gesalzenes Popcorn sorgen für wahre Kino-Momente zusammen mit dem Inflight-Entertainment-System ice.

Luxus beginnt am Boden

Das erstklassige Reiseerlebnis beginnt bei Emirates bereits am Boden. Die First-Class-Lounge bietet kostenlose Express-Behandlungen im Timeless Spa und ein umfangreiches À-la-carte-Restaurant mit Showküchen, in denen erfahrene Köchinnen und Köche Gerichte auf Bestellung zubereiten. Gegen den Durst gibt es Smoothies, frisch gepresste Säfte und Mocktails, ausgewählte Kaffeesorten, edle Champagnerjahrgänge, Grand-Cru-Weine und einen von einem Sommelier geführten Weinkeller. Die jüngsten Reisenden profitieren von eigenen Spiel- und Unterhaltungsbereichen, für die erwachsenen Passagiere gibt es eine Premium-Zigarren-Lounge, einen exklusiven Premium-Duty-Free-Einkaufsbereich inklusive Concierge-Service.