Emirates wird als „World’s Best Airline” gekürt

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat sich in einer kürzlich durchgeführten Studie von Telegraph Travel unter 90 globalen Fluggesellschaften als „World's Best Airline“ durchgesetzt.

Die detaillierte Rangliste und die Bewertungen wurden anhand von mehr als 30 Kriterien und unter Bezugnahme auf Daten aus mehr als 18 unabhängigen und internationalen Auszeichnungen, Leserumfragen, Bewertungswebsites und Expertenbewertungen berechnet.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Die Studie ergab, dass Emirates „nahezu alle Kriterien erfüllt, von der Freigepäckmenge bis zur Pünktlichkeit. Es ist die Fluggesellschaft, die die grösste Anzahl an Airbus A380 betreibt, das Flugzeug, das die Passagiere am liebsten mögen – weil es in allen Kabinenklassen, einschliesslich der Economy Class, das meiste Platzangebot und die grösste Beinfreiheit bietet.“ Im Artikel heisst es weiter: „Die Premium Economy Class der A380 ist die beste in der Luft. Die Business Class enttäuscht nie und bietet einen Chauffeur, der Sie zum und vom Flughafen fährt, was zunehmend seltener wird. Die First Class hat die beste Weinkarte aller Fluggesellschaften – und Duschen. Das Streckennetz ist auch eines der grössten: 140 Städte in 77 Ländern. Sie wurde von 30.000 Telegraph-Travel-Lesern zur besten Langstreckenfluggesellschaft der Welt gewählt."

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Die Studie umfasste 90 Fluggesellschaften, die nach der Anzahl der jährlich beförderten Passagiere ausgewählt wurden. Die Punkte wurden auf der Grundlage der Leistung jeder Fluggesellschaft anhand einer Reihe von Kriterien, darunter Zuverlässigkeit, Konnektivität, Gepäckbestimmungen, Erlebnis an Bord, Durchschnittsalter der Flotte, Qualität des Heimatflughafens, Sicherheit, Qualität der Lounges sowie mehrerer Leserumfragen und Rankings von Apex bis Airline Ratings, Skytrax, TrustPilot und mehr vergeben. Die vollständige Aufschlüsselung der Ergebnisse sind hier zu finden.

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Jahr 2024 hat Emirates bisher 19 Auszeichnungen erhalten, darunter für Emirates Skywards, Emirates ice, die Premium Economy Class und die First Class sowie mehrmals als beste Airline weltweit.

Bordunterhaltung bei Emirates (Foto: Emirates)

Unterhaltung über den Wolken

Mit dem Emirates Bordunterhaltungsprogramm ice haben Reisende die Wahl zwischen mehr als 4.000 Stunden Film- und Fernsehkanälen, bis zu 3.500 Stunden Musik und Podcasts, mehr als 2.000 Hollywood- und international gefeierten Filmen, 250 speziellen Kinder- und Familienkanälen und Hunderten von Fernsehserien, darunter die neuesten Shows von Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals und Shahid.

First Class und Business Class Erlebnis

First- und Business-Class-Passagiere können sich auf ein nahtloses Reiseerlebnis von Tür zu Tür mit dem Emirates Chauffeur-Service (CDS) zum/vom Flughafen und Zugang zu über 34 exklusiven Premium-Flughafenlounges weltweit freuen. First-Class-Reisende erleben an Bord Komfort mit vollständig abgeschlossenen Privatsuiten, einem „Dine on Demand“-Service mit unbegrenztem Kaviar und Dom Pérignon-Champagner und luxuriösen Pflegeprodukten. In der Business Class kommen Reisende in den Genuss von preisgekrönter Küche mit Weinbegleitung, einer Auswahl an Cocktails, Loungewear und Pflegeprodukten sowie Zugang zur A380 Onboard Lounge für ein abwechslungsreiches Reiseerlebnis.

Emirates Boeing 777-300ER Business Class (Foto: Emirates)

Die Premium Economy Class

Die Emirates Premium Economy Class verfügt über Ledersitze mit einem grosszügigen Abstand von bis zu 101,6 cm, einen 49,2 cm breiten Sitz, Waden- und Fussstützen für zusätzlichen Komfort, eine sechsfach verstellbare Kopfstütze und viele weitere Details wie leicht zugängliche Ladestationen im Sitz und einen seitlichen Cocktailtisch sowie einen 13,3-Zoll-Fernseher. Die Passagiere können es sich mit nachhaltigen Decken aus recycelten Plastikflaschen, kostenlosen Amenity Kits und einem weltweit exklusiven Sekt – Chandon Vintage Brut 2017 – bequem machen. Das preisgekrönte Catering an Bord bietet eine Auswahl an grosszügigen Mahlzeiten, die mit saisonalen Zutaten und regionalen Einflüssen zubereitet werden. Die Premium Economy Class ist derzeit auf 20 Strecken verfügbar: London Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Brüssel, Genf, Singapur, Los Angeles, New York, Houston, Riad, San Francisco, Mumbai, Bengaluru, Tokio Narita, Tokio Haneda, São Paulo, Osaka und Zürich.

Emirates Airlines neue Premium Economy im Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Reisen mit der ganzen Familie

Emirates wurde mehrfach für seine Familienfreundlichkeit ausgezeichnet und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die auf Familien und Kinder zugeschnitten sind, darunter Priority Boarding für Familien an allen internationalen Flughäfen, geräumige Sitze, die grössten Bildschirme für das Bordunterhaltungsprogramm ice in der Economy Class mit einer Vielzahl an Programmen für Kinder, spezielle und gesunde Mahlzeiten für Kinder an Bord sowie zusätzliche Dienstleistungen für unbegleitete Minderjährige und barrierefreies Reisen.

