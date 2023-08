Emirates will weiter wachsen

Entgegen dem allgemeinen Trend wird Emirates Airlines 2009 um 14 Prozent wachsen. Die neuen Flugzeuge müssen beschäftigt sein.

Die Fluggesellschaften aus der Golfregion sehen sich gezwungen weiter zu wachsen, die neu bestellten Flugzeuge müssen auch in Zukunft ausgelastet werden. Emirates wird in diesem Jahr 18 zusätzliche Verkehrsflugzeuge einführen, dies wird zu einer Kapazitätsausweitung von rund 14 Prozent führen. Entweder erhöht man auf den bestehenden Routen die Frequenzen und bietet dadurch mehr Kapazität an oder man führt neue Flugstrecken ein und baut diese von Grund auf aus. Emirates beabsichtigt auf den gut ausgebauten Routen die Frequenzen zu erhöhen und in zukunftsträchtigen Märkten wie Indien, Südafrika und im Mittleren Osten neue Strecken zu lancieren. Die Gesellschaft ist sich jedoch bewusst, dass schlechtere Zeiten angebrochen sind. Link: News Sendung