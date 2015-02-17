Emirates will viele neue Mitarbeiter einstellen

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Die Emirates Group und die dazu gehörenden Unternehmen Emirates Airline und dnata suchen im Geschäftsjahr 2015/2016 insgesamt unternehmensweit 11.000 neue Mitarbeiter.

Im Einklang mit den prognostizierten globalen Wachstumsraten der Emirates Group bedeutet dies eine Steigerung des Personalstands bis März 2016 um sechs Prozent. Im Jahr 2014 erhielt Emirates über 483.900 Onlinebewerbungen aus über 200 Ländern für über 2.000 ausgeschriebene Stellen. Darüber hinaus gab es monatlich 1.500 berufsbezogene Anfragen über die unternehmenseigenen Social Media-Kanäle.

Ungefähr die Hälfte der neuen Arbeitnehmer wird aus Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern bestehen. Emirates Airline wird in diesem Jahr über 20 zusätzliche Flugzeuge in Betrieb nehmen und damit einhergehend neue Mitarbeiter in den Bereichen Flugbetrieb, Technik, Flughafen-Services und in weiteren Unternehmensfunktionen einstellen. Als einer der weltweit größten Luftverkehrsdienstleister bietet dnata Serviceleistungen für Bodenabfertigung und Reise-Management in 90 Städten in 38 Ländern. dnata sucht für das wachsende Geschäft ebenfalls nach neuen Mitarbeitern, insbesondere für den Flughafenbetrieb, Technik und Commercial Business Development.

„Emirates und dnata bieten ein spannendes Arbeitsumfeld und sind Branchenführer. Wir bieten qualifizierten Bewerbern ein internationales und multikulturelles Team sowie gute Karrieremöglichkeiten innerhalb stabilen und wachsenden Unternehmen. Unsere Marke, unser finanzieller Erfolg und unser Wachstum machen die Emirates Group zu einem attraktiven Arbeitgeber für die besten Talente weltweit. Aus diesem Grund erhalten wir auch monatlich tausende Bewerbungen. Derzeit beschäftigen wir über 75.000 Arbeitnehmer in Dubai und auf der ganzen Welt“, so Abdulaziz Al Ali, Emirates Executive Vice President Human Recources.

Das Karriereportal wird monatlich von über einer Million Interessenten besucht: von Kandidaten, die Stellenanzeigen sichten, Alerts für passende Ausschreibungen abonnieren oder sich online bewerben.

Die Emirates Group beschäftigt derzeit über 600 Mitarbeiter aus Deutschland, darunter 100 deutsche Piloten sowie knapp 200 deutsche Flugbegleiter.

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