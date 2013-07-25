Emirates will A380 nach Barcelona einsetzen
25.07.2013 BGRO
Emirates Airlines wird ab dem 1. Februar 2014 mit einem ihrer Airbus A380 Superjumbo von Dubai nach Barcelona verkehren.Momentan wird diese Route durch eine Boeing 777-300ER bedient. Mit dem Wechsel auf den Airbus A380 erhöht Emirates die Kapazität zwischen Dubai und Barcelona um 44 Prozent. Emirates Flug EK185 verlässt Dubai jeweils um 07 Uhr 40 und kommt in Barcelona um 12 Uhr 10 an. Der Rückflug Emirates EK186 ist jeweils um 15 Uhr 25 geplant und die Ankunft in Dubai wird um 0 Uhr 45 erfolgen.