Emirates verbessert Premium Angebot

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates sorgt mit neuen Luxusprodukten für ein noch komfortableres Reiseerlebnis in der First Class und der Business Class.

First-Class-Passagiere finden in ihren Emirates-Privatsuiten die BYREDO Reise-Wellness-Pflegeserie vor. Die allergenfreien Produkte mit Kamille wurden exklusiv für Emirates kreiert, um ein entspannendes und feuchtigkeitsspendendes Gefühl an Bord zu ermöglichen. Die Kollektion der europäischen Luxusmarke BYREDO wurde im vergangenen Jahr erstmals in den neuen Boeing 777-First-Class-Privatsuiten von Emirates vorgestellt.

BYREDO-Produkte, die im Emirates-Wellness-Kit enthalten sind:

- Gesichtsreinigungstuch: hinterlässt eine gereinigte Haut, um so das Maximum aus der Gesichtspflege herauszuholen

- Gesichtswasser: sorgt für Frische, spendet Feuchtigkeit und verbessert damit das gesamte Hautbild

- Augencreme: versorgt die empfindliche Haut rund um das Auge sanft mit Feuchtigkeit und macht sie weicher und geschmeidiger

- Kamillen-Schlaföl Roll-on: zum Auftragen auf Pulspunkte, damit die Entspannung leichter fällt

- Polsterspray mit Kamille: für das Sitzpolster und andere Textilien, um eine ruhige und entspannte Atmosphäre zu schaffen

Bowers & Wilkins Active Noise Cancelling E1-Kopfhörer

Um das Unterhaltungserlebnis auf ice, dem preisgekrönten Bordunterhaltungssystem von Emirates, zu erweitern, führt die Fluggesellschaft neue Bowers & Wilkins Active Noise Cancelling E1-Kopfhörer in der First Class ein. Diese Kopfhörer wurden von der bekannten Audiomarke Bowers & Wilkins entwickelt und exklusiv für Emirates mit einer einzigartigen für die First Class-Privatsuiten optimierten Hybrid-Technologie zur Geräuschunterdrückung entwickelt. Die Kopfhörer sind leicht und aus feinsten Materialien gefertigt, darunter Aluminium und Schafsleder für ein bequemes Tragegefühl. Mit den Kopfhörern können Passagiere die mehr als 3.500 Kanäle im On-Demand-Entertainmentsystem auf einem 32-Zoll-Bildschirm geniessen. Die Klangqualität der Kopfhörer kann auch auf der Bowers & Wilkins Superior Sound Playlist getestet werden, einer Auswahl an Tracks, die aufgrund ihrer hervorragenden Akustik auf ice zur Verfügung stehen.

Bulgari Amenity Kits

Emirates setzt seine langjährige Partnerschaft mit Bulgari auch für die neuesten Designs seiner exklusiven Amenity Kits fort. Das neue Set für die First Cass und Business Class beinhaltet den Duft „Eau Parfumée Au Thé Vert (Grüner Tee)“ und hochwertige Gesichtspflege-Produkte, die den Gästen während des Fluges ein frisches und zartes Hautgefühl geben. Die Kunstledertaschen des First Class Amenity Kits gibt es in acht Designs mit neuen Farben für Damen und Herren. In der Business Class sind acht weitere Designs erhältlich – jeweils vier für Männer und Frauen. Die Amenity Kits werden auf Langstrecken-Nachtflügen ausgegeben und alle neun Monate aktualisiert. Die Taschen sind für einen vielseitigen Einsatz konzipiert und können auch nach dem Flug zur Aufbewahrung von Kopfhörern, Make-up oder Schmuck genutzt werden.

Zusätzlich zu den Bulgari Amenity Kits erhalten First-Class-Passagiere auf Langstrecken-Nachtflügen die weltweit ersten, eigens für Emirates entwickelten feuchtigkeitsspendenden Hydra Active-Pyjamas. Die patentierte Hydra Active Microcapsule Technologie verwendet Milliarden von Kapseln mit Seetangextrakten, die im Stoff eingearbeitet sind und bei Bewegung natürliche Feuchtigkeit abgeben. Einige der neuen Produkte können auch im Emirates Official Store erworben werden.

Fine Dining bei Emirates

Auf allen Flügen von Emirates geniessen Fluggäste eine Auswahl der besten Gerichte, die von Gourmetköchen zubereitet werden, begleitet von einigen der exklusivsten Weine, Champagner und Spirituosen der Welt. Vor kurzem hat Emirates sein Spirituosenangebot über alle Klassen hinweg auf Spezialitäten wie den Hennessy Paradis Imperial umgestellt und die Emirates Vintage Collection eingeführt – eine Auswahl an edlen Weinen, die bis zu 15 Jahre gelagert werden. Dazu gehören die Château Cheval Blanc 2004, Château Haut Brion 2004, Château Mouton Rothschild 2001 und Château Margaux 1998, die auf ausgewählten Strecken in der First Class serviert werden. In der Business Class serviert Emirates ab Ende des Monats auf allen Flügen ab Dubai exklusive Champagner wie den Moët & Chandon Rosé Imperial. Ein weltweites Exklusiv-Angebot an Bord ist der Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old, der für eine begrenzte Zeit auf ausgewählten Strecken verfügbar sein wird.

Emirates erstklassiges Borderlebnis wird durch ein Netzwerk von 42 eigenen Emirates Lounges ergänzt, die sich in den wichtigsten Flughäfen der Welt – darunter in Zürich – befinden. First-Class- und Business-Class-Passagiere geniessen ausserdem den kostenlosen Chauffeur-Service von Emirates, der Reisende zum und vom Flughafen bringt. Dieser wird in 70 Städten weltweit angeboten, darunter auch in Santiago, der neuesten Destination von Emirates.

Emirates Airlines