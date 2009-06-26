Emirates veröffentlicht Airbus A380 Lieferplan

Emirates Airlines hat ihren Empfangsplan für den Airbus A380 publiziert, vor einer Woche hatte sie angekündigt, die Lieferungen zu verlangsamen.

Die Airline ist die grösste Airbus A380 Kundin mit insgesamt 58 Bestellungen. 2010 soll Emirates sechs Flugzeuge erhalten, 2011 dann nur noch fünf, während die Kapazität auf der Strecke Dubai – Paris ab dem 1. Februar 2010 durch den Einsatz einer A380 erhöht werden soll. 2012 und 2013 erwartet die Airline dann wieder zwölf, respektive dreizehn A380. Bislang hat sie fünf dieser Flugzeuge in Empfang nehmen können, zwei sollen Ende Jahr dazu kommen. Die restlichen 17 Flugzeuge sollen zwischen 2014 und 2016 ausgeliefert werden.

Link: Emirates Airlines