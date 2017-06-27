Emirates und flydubai sollen kooperieren

flydubai Boeing 737 (Foto: Boeing)

Das Emirat Dubai wünscht eine engere Zusammenarbeit zwischen Emirates Airlines und der Billigairline flydubai.

An der Paris Air Show erwähnte auch Emirates Geschäftsführer Tim Clark, dass eine engere Kooperation der beiden Fluggesellschaften aus Dubai Sinn brächte. Emirates Airlines gehört weltweit zu den größten Fluggesellschaften und fokussiert sich hauptsächlich auf den Langstreckenverkehr mit großen Flugzeugen. Die noch relativ junge flydubai hat sich mit Boeing 737 Schmalrumpfflugzeugen auf den Regionalverkehr als Low Cost Carrier etabliert.

Die beiden Fluggesellschaften stehen nicht wirklich im direkten Wettbewerb zueinander, vielmehr würden sie sich bei einer engeren Zusammenarbeit ergänzen. flydubai könnte Emirates über sinnvoll ausgestaltete Flugplananpassungen viele Umsteigepassagiere auf das weltumspannende Streckennetzt bringen, umgekehrt können Langstreckenpassagiere von Emirates bequem auf ein feinmaschiges Regionalstreckennetz von flydubai zurückgreifen. Die beiden Fluggesellschaften arbeiten in einigen Bereichen bereits zusammen, diese Kooperation lässt sich jedoch noch stark verbessern.

Das Emirat Dubai wünscht sich eine engere Kooperation dieser beiden Fluggesellschaften, weil die Gewinne bei Emirates Airlines stark eingebrochen sind. Eine engere Zusammenarbeit drängt sich somit auf, umso mehr, dass beide Fluggesellschaften über die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat bereits eng mit der Emirates Group verflochten sind. flydubai hat sich während ihrem knapp zehn jährigen Bestehen vom reinen Billigsegment abgewendet und hin zu einer qualitativ höher wertigen Airline weiterentwickelt, dadurch ist es problemlos möglich, Premium Kunden von Emirates auf flydubai umsteigen zu lassen.

Wir erachten diese nähere Kooperation als unumgänglich, der Regionalmarkt ist eindeutig zu klein, als sich die beiden Airlines Passagiere streitig machen sollten. Die Geschäftsfelder von Emirates und flydubai bieten viel mehr Ergänzungen als Überschneidungen.