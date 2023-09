Emirates und SriLankan arbeiten zusammen

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates und SriLankan Airlines haben ein gegenseitiges Interline-Abkommen unterzeichnet, um die Konnektivität für Passagiere beider Fluggesellschaften zu verbessern.

Die Partnerschaft ermöglicht den Zugang zu neuen Zielen im Streckennetz der jeweils anderen Fluggesellschaft über Colombo und Dubai. Dabei nutzen Passagiere nur ein einziges Ticket und geniessen einen komfortablen Gepäcktransfer. Tickets können ab sofort erworben werden.

Die Interline-Partnerschaft eröffnet Emirates-Passagieren den Zugang zu 15 regionalen Zielen, die von SriLankan Airlines über Colombo bedient werden. Das Interline-Netzwerk umfasst zwei neue Destinationen in Indien, Madurai und Tiruchirapally, sowie Gan Island auf den Malediven. Kunden können mit einem einzigen Ticket reisen und dabei die Annehmlichkeiten einer grosszügigen Gepäckregelung und einer problemlosen Gepäckabfertigung bis zum Zielort geniessen. Zu den Zielen im Fernen Osten und in Südasien gehören auch Cochin, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Malé, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Jakarta, Guangzhou, Seoul und Tokio.

Die Passagiere von SriLankan Airlines profitieren vom globalen Netzwerk von Emirates und erreichen über das Drehkreuz in Dubai 15 neue Destinationen. Das Interline-Netzwerk umfasst Ziele im Nahen Osten, Afrika, Russland und den USA. SriLankan-Kunden kommen in den Genuss eines Premium-Reiseerlebnisses sowie zahlreichen Leistungen im Rahmen der Partnerschaft wenn sie mit Emirates nach Bahrain, Amman, Dammam, Medina, Kairo, Muscat, Nairobi, Moskau, Tel Aviv und in eine Reihe von US-Städten wie New York JFK, Los Angeles, San Franciso, Chicago, Boston und Houston fliegen.*

Die Reiserouten können ab sofort auf emirates.com, srilankan.com und in allen Online- und Offline-Reisebüros gebucht werden.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer von Emirates: "Wir freuen uns, die Interline-Partnerschaft mit SriLankan zu aktivieren und unseren Kunden eine grössere Auswahl und Zugang zu zusätzlichen Zielen zu bieten. Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren Kunden, über Colombo nahtlos zu einzigartigen Zielen in Indien und auf den Malediven zu fliegen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit in naher Zukunft weiter auszubauen und die Vorteile für unsere Kunden weiter zu verbessern."

Richard Nuttall, Chief Executive Officer von SriLankan Airlines: "Wir sind begeistert, unsere erneute Interline-Zusammenarbeit mit Emirates bekannt zu geben. SriLankan ist bestrebt, Sri Lanka aus der ganzen Welt anzufliegen, und wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, um Ziele zu erreichen, die wir nicht selbst anfliegen. Emirates ist eine globale Fluggesellschaft mit einer langen Geschichte in Sri Lanka, und wir freuen uns sehr, mit der Airline zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft bietet zahlreiche Optionen für Verbindungen nach und von Sri Lanka, was sowohl sri-lankischen Passagieren im In- und Ausland zugutekommt als auch das Wachstum des Tourismus in unserem Land unterstützt."

Sri Lanka ist ein wichtiger Bestandteil des Emirates-Streckennetzes, das 140 Ziele umfasst. Emirates nahm seine Flüge nach Sri Lanka 1986 auf und hat seitdem mehr als 11 Millionen Passagiere nach und von Colombo befördert. Die Fluggesellschaft bietet derzeit zwei tägliche Direktflüge nach Colombo mit der Boeing 777-300ER sowie eine zusätzliche tägliche Verbindung über Malé an, so dass Kunden ihre Flüge flexibel wählen können und den Komfort minimaler Anschlusszeiten geniessen. Emirates ist die einzige internationale Fluggesellschaft, die das Land mit First-Class-Flügen bedient und Passagieren so erstklassige Produkte und höchsten Komfort in der Luft und am Boden bietet.

* Reisende, die mit Interline-Tickets von Emirates und SriLankan zu Zielen in den USA fliegen, müssen ihr Gepäck bei der ersten Einreise in das Land beim US-Zoll abgeben.