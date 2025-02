Emirates und Moët & Chandon präsentieren neue Menüs

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates präsentiert eine neue Auswahl an 18 Gerichten in der Business Class, die von Michelin-Sternekoch Jean-Michel Bardet, Moët & Chandon, und Doxis Bekris, Emirates, kreiert wurden.

Jedes Gericht wird mit einem exklusiven Champagner kombiniert und ab Mai 2025 auf ausgewählten Strecken angeboten.

Kulinarische Spitzenleistungen in 12.000 Metern Höhe Die neuen Vor- und Hauptspeisen wurden mehr als ein Jahr lang von Emirates-Köchen in Zusammenarbeit mit dem Maison of Moët & Chandon in Frankreich entwickelt. Die Herausforderung bestand darin, Gerichte zu kreieren, die sowohl den höchsten kulinarischen Standards als auch den logistischen Anforderungen einer internationalen Fluggesellschaft gerecht werden. Emirates serviert 149 Mahlzeiten pro Minute und mehr als 77 Millionen Mahlzeiten pro Jahr.

Kulinarische Zusammenarbeit über den Wolken: Emirates und Moët & Chandon präsentieren neue Menüs (Foto: Emirates)

Chefkoch Jean-Michel Bardet und das Emirates-Team arbeiteten eng zusammen, um die Gerichte optimal an die besonderen Bedingungen in der Luft anzupassen. Die Speisen wurden so konzipiert, dass sie ihre Qualität und Raffinesse auch während der Zubereitung und des Servierens an Bord bewahren. Zu den neuen Kreationen in der Emirates Business Class zählen unter anderem folgende Vor- und Hauptspeisen:

Pochierte Jakobsmuscheln mit grüner Melone, Kumquats, Zitronengelee und gerösteten Mandeln, gepaart mit Moët & Chandon Grand Vintage 2016

Veganer Seidentofu mit pochiertem Spargel, Sojaemulsion, Zitronengelee und Cashewcreme, kombiniert mit Moët & Chandon Brut Impérial

Gebratene Ente mit geschmorter Aubergine, Kichererbsen und Raz el Hanout-Couscous-Jus, serviert mit Moët & Chandon Rosé Impérial

Gebratener Truthahn mit Salbei-Hühnerjus, Kartoffelpüree, geschmortem Fenchel und Mandeln, serviert mit Moët & Chandon Grand Vintage 2016

Gebratenes Wolfsbarschfilet mit Artischockenpüree, Zitronengrassauce und gebutterten Zuckerschoten, gepaart mit Moët & Chandon Brut Impérial

Vegane geschmorte Linsen mit Kokosnuss, Basmatireis, würzigem Blumenkohl und grünen Erbsen, kombiniert mit Moët & Chandon Rosé Impérial

Jean-Michel Bardet – Chefkoch, Moët & Chandon Der Champagnerliebhaber Jean-Michel Bardet greift beim Kreieren neuer Gerichte auf seine Erfahrungen in mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants, Luxushotels und Privatclubs zurück und lässt dabei gerne die französische, asiatische und angelsächsische Küche einfließen. Stationen seiner Karriere umfassen unter anderem den Yacht Club de Monaco, das Claridge’s in London und das Flocon de Sel in Megève. Unter den Spitzenköchen Guy Krenzer und Emmanuel Renaut verfeinerte er seine Technik. Heute entwickelt er als Küchenchef von Moët & Chandon kulinarische Kreationen, die perfekt zu Champagner passen.

Doxis Bekris – Vice President Culinary Design, Emirates Seit Februar 2025 leitet Doxis Bekris das kulinarische Team von Emirates. Der griechische Koch, Gastronom, F&B-Berater, Autor und Dozent für Kochkunst bringt seine Expertise aus Luxushotels und Spitzenrestaurants ein und hat bereits mehrere renommierte Restaurants eröffnet. Seine Leidenschaft gilt hochwertigen Zutaten und innovativen Rezeptkreationen. 2019 kam er als VP Culinary Services & Concept Development zu Emirates, wo er das Catering für 490 tägliche Flüge und 1400 Köche verantwortete. Nun prägt er die kulinarische Identität der Airline.

Emirates enthüllt exklusives Champagner-Angebot (Foto: Emirates)

Das Champagnerangebot von Emirates

Emirates pflegt seit 33 Jahren eine exklusive Partnerschaft mit Moët Hennessy und bietet Moët & Chandon in allen Lounges und Kabinenklassen an, wobei der Champagner in der First und Business Class kostenlos ist. Als größter Abnehmer von Champagner unter den Airlines hat Emirates die Exklusivrechte für den Ausschank von Dom Pérignon Vintage 2015, Dom Pérignon Vintage Rosé 2009, Dom Pérignon Plénitude 2 2004, ab Juli 2006, Moët & Chandon Brut Imperial, Moët & Chandon Imperial Rosé, Moët & Chandon Grand Vintage Blanc 2016, Veuve Clicquot Yellow Label und Veuve Clicquot Vintage Blanc 2015.

Emirates