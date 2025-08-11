Emirates und FC Bayern München starten Partnerschaft

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Die Fluggesellschaft Emirates und der Fussballclub FC Bayern München geben eine umfangreiche Partnerschaft bekannt.

Emirates hat eine wegweisende siebenjährige Partnerschaft mit dem FC Bayern München geschlossen und ist ab der Saison 2025-26 bis zum Saisonende 2031-32 Platin-Partner der ersten Mannschaft des 34-fachen deutschen Fussball-Meisters und sechsfachen Gewinners der UEFA Champions League.

Der FC Bayern München ist einer der beliebtesten und angesehensten Fussballvereine weltweit mit einer leidenschaftlichen globalen Fangemeinde von über 140 Millionen Menschen und einer starken Markenbekanntheit, die in der einzigartigen bayerischen Identität verwurzelt ist. Das Powerhouse des deutschen Fussballs zählt 410.000 Vereinsmitglieder und ist einer der mitgliederstärksten Fussballvereine weltweit, was die starke Unterstützung und das Engagement der Community verdeutlicht. Darüber hinaus verfügt der Verein über Fanclubs in mehr als 100 Ländern, was seine enorme internationale Anziehungskraft widerspiegelt.

Die mehrjährige Partnerschaft verschafft Emirates eine prominente Markenpräsenz auf den Banden- und LED-Anzeigen rund um das Spielfeld, die von einem weltweiten Publikum gesehen werden. Die Vereinbarung umfasst zudem exklusive Ticket- und Hospitality-Kontingente sowie eine eigene Emirates-Loge in der Allianz Arena, der Heimspielstätte des Vereins. Darüber hinaus erhält Emirates Zugang zu Mannschaftsbilder des FC Bayern München. Das Branding der Fluggesellschaft wird ausserdem auf den Backdrops bei Pressekonferenzen, bei Flash-Zone-Interviews und anderen öffentlichen und digitalen Veranstaltungen prominent vertreten sein.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München einzugehen – Deutschlands bekanntestem Fussballverein und einem echten globalen Sportgiganten. Diese wegweisende Partnerschaft ist weit mehr als eine kommerzielle Vereinbarung; sie verkörpert unser tiefes Engagement in Deutschland, ein Eckpfeiler unseres europäischen Streckennetzes. Durch die Zusammenarbeit mit dieser legendären Sportinstitution knüpfen wir eine Verbindung zum reichen Erbe des Vereins und seiner ausserordentlich leidenschaftlichen Fangemeinde. Nur wenige Kräfte können es mit der bemerkenswerten Fähigkeit des Sports aufnehmen, Herzen und Köpfe über Kulturen und Kontinente hinweg zu vereinen. Wir freuen uns darauf, bedeutsame Beziehungen zu Millionen von treuen Fans des FC Bayern auf der ganzen Welt aufzubauen und gleichzeitig Spitzenleistungen zu feiern, einen Wert, der sowohl Emirates als auch den FC Bayern auszeichnet.“

Michael Diederich, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, kommentiert: „Der FC Bayern freut sich sehr, mit Emirates einen starken und strahlenden Partner gewonnen zu haben, der seit Jahrzehnten ein engagierter Unterstützer des Fussballs in Europa ist. Der FC Bayern benötigt auch finanzielle Planungssicherheit, um seine sportlichen Ziele zu erreichen, daher passt Emirates ideal in die Partnerfamilie unseres Vereins. Es wird uns auch helfen, dass Emirates Fussballfans auf der ganzen Welt verbindet und den FC Bayern bei seinen Internationalisierungsplänen unterstützen kann.“

Die neue Partnerschaft markiert auch die offizielle Rückkehr von Emirates in die Bundesliga. Angesichts der schnell wachsenden Fangemeinde des FC Bayern in wichtigen Märkten wie den USA und Asien ist Emirates optimal positioniert, um diese Verbindung durch sein umfangreiches globales Streckennetz und seinen erstklassigen Service zu stärken.

Fussball ist nach wie vor eine der beliebtesten Sportarten im Portfolio von Emirates, was sich in namhaften Partnerschaften mit globalen Fussballvereinen und führenden Turnieren widerspiegelt. Das „Fly Better”-Logo der Fluggesellschaft ist auf den Trikots führender europäischer Vereine wie Real Madrid, FC Arsenal, AC Milan, Benfica Lissabon, Olympique Lyon sowie dem FC Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen. Emirates hält zudem die Namensrechte für das Emirates Stadium des FC Arsenal. Emirates ist seit fast einem Jahrzehnt Titelsponsor des FA Cups, bekannt als Emirates FA Cup, dem ältesten und grössten nationalen Fussballturnier der Welt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt Emirates die UAE Pro League.

Emirates