Emirates sucht Piloten

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Emirates verstärkt ihre Rekrutierungsaktivitäten in Deutschland und veranstaltet am 9. und 10. März 2026 Bewerbertage für Verkehrspiloten in Frankfurt am Main. Die Termine finden im JW Marriott Hotel Frankfurt statt.

Hintergrund ist die weltweit steigende Nachfrage und eine konzernweite Einstellungsinitiative der Emirates Group. Im laufenden Geschäftsjahr plant der Konzern die Einstellung von 17.300 Mitarbeitenden in 350 Funktionen. Emirates hatte zuvor angekündigt, in den kommenden zwei Jahren mehr als 1.500 Piloten einzustellen, davon 550 im laufenden Jahr.

Die Frankfurter Roadshow richtet sich an erfahrene Piloten für Positionen als First Officer (Type Rated und Non-Type Rated), Direct Entry Captain sowie für das Accelerated Command Programme. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vorgestellt werden Rekrutierungsabläufe, Trainingsprogramme und Karrieremodelle.

Emirates betreibt ein Streckennetz von 152 Destinationen weltweit und fliegt eine reine Großraumflotte. Im Rahmen eines Retrofit-Programms werden 71 Airbus A380 und Boeing 777 modernisiert, insgesamt 191 Flugzeuge erhalten neue Kabinen. Zudem hat die Airline 65 Airbus A350 bestellt, von denen bereits acht ausgeliefert wurden, sowie 205 Boeing 777X in Auftrag gegeben.

Die Ausbildung neuer Piloten erfolgt in firmeneigenen Trainingszentren in Dubai. Ein neues Trainingszentrum mit sechs Full-Flight-Simulatoren für A350 und 777X steht kurz vor der Eröffnung.

