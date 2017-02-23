Emirates sucht Piloten in Europa

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates Airlines geht im März 2017 auf Roadshow durch Europa, um erfahrene und technisch kompetente Berufspiloten für sein globales Streckennetz zu gewinnen.

Die Informationsveranstaltungen geben interessierten Piloten die Gelegenheit, sich mit Mitarbeitern von Emirates über die zahlreichen Vorteile auszutauschen, die das Leben und Arbeiten in Dubai bietet. Emirates beschäftigt derzeit über 4.000 Piloten, darunter rund 60 Schweizer.

Die Piloten-Roadshow von Emirates macht u.a. am 8. und 9. März in Paris, am 11. und 12. März in Brüssel und am 13. und 14. März 2017 in Frankfurt Station. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte Piloten, die nicht an der Roadshow teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich online zu bewerben unter www.emirates.com/pilots. Wenn sie in die engere Auswahl kommen, bietet Emirates ihnen mit dem Onlineverfahren die Möglichkeit, ihr Vorstellungsgespräch und einen Logiktest bequem von zu Hause aus zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl zu absolvieren.

Neben Frankfurt geht Emirates auch in Lissabon, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Mailand, Warschau, Prag, Budapest, Dublin, Glasgow, Manchester und London auf die Suche nach neuen Piloten. Weitere Details und Infos über die Veranstaltungsorte finden sich unter www.emirates.com/pilots.

Emirates ist die Airline mit dem höchsten internationalen Flugaufkommen und einer der jüngsten und leistungsfähigsten Flotten der Luftfahrtbranche. Die Flotte besteht aus über 250 Grossraumjets, die im weltweiten Streckennetz mit 154 Destinationen in über 80 Ländern auf sechs Kontinenten eingesetzt werden. Emirates ist die erste und einzige Fluggesellschaft der Welt, die für ihre Passagierflüge ausschliesslich Jets der Typen Airbus A380 und Boeing 777 einsetzt. Mit mehr als 220 Bestellungen bei Airbus und Boeing setzt Emirates sein Wachstum fort, um das Streckennetz und die Zahl der Flugverbindungen weiter auszubauen.

Mit einem umfangreichen Training, vielen Optionen zur beruflichen Weiterentwicklung und weitreichenden Wachstumsplänen bietet eine Pilotenanstellung bei Emirates berufliche Stabilität und Sicherheit sowie hervorragende Perspektiven. Die Piloten von Emirates profitieren von einem steuerfreien Gehalt, einer Kranken- und Zahnversicherung, jährlichen Urlaub und Firmenunterkünften an einem der attraktivsten Wohnsitze der Welt – Dubai.

Im Vergleich zu anderen Langstrecken-Carriern befördert Emirates Piloten vom First Officer zum Kapitän in einer relativ kurzen Zeitspanne. Darüber hinaus bietet die Fluggesellschaft berufliche Alternativen, wie beispielsweise die Position des Synthetic Flight Instructors oder die eines Training Captains, sowie eine Fülle an Möglichkeiten, um die berufliche Entwicklung neuer Piloten zu fördern.

Emirates wurde bei den Skytrax World Airline Awards zur „World’s Best Airline 2016“ gekürt und setzte seitdem seine Bemühungen weiter fort, Fluggästen ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bieten. Emirates investierte sowohl am Boden als auch in der Luft in zahlreiche Produktentwicklungen und Service-Optimierungen. Im The Brand Finance Global 500 Report wurde Emirates 2016 als „World’s most valuable airline brand“ gelistet, wobei sich der Markenwert der Airline um über 17 Prozent auf 7,7 Milliarden US-Dollar erhöhte.

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