Emirates sucht Kabinenpersonal

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Emirates Airlines beschäftigt nach der Corona Krise wieder 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und sucht 6.000 weitere Cabin Crew Members.

Man sagt, dass die Reise genauso wichtig ist wie das Ziel. Dieser Meinung ist auch die internationale Fluggesellschaft Emirates. Das Herzstück des Unternehmens ist die multinationale Kabinenbesatzung, die für das unverwechselbare Borderlebnis in über 11.000 Kilometer Höhe sorgt.

Kürzlich hat Emirates den Meilenstein von 20.000 Kabinenmitarbeitenden erreicht – und die Airline stellt auch weiterhin weltweit Cabin Crew-Mitglieder ein, um ihre geplanten Wachstumsziele zu erreichen. In der Schweiz finden im August und September wieder Informationsveranstaltungen für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, sogenannte Cabin Crew Recruitment Days. Termine sind für Zürich (10.08. und 08.09.) und Basel (12.08 und 15.09.) angesetzt. Seit 2022 hat die Fluggesellschaft in 340 Städten auf sechs Kontinenten Informationsveranstaltungen durchgeführt, die die Vielfalt der Cabin Crew und der angeflogenen Ziele widerspiegeln.

Die unverkennbare Uniform der Crewmitglieder von Emirates wurde in drei Jahrzehnten viermal umgestaltet, darunter 1997 vom legendären spanischen Designer Paco Rabanne. Die Fluggesellschaft hat das ikonische Beige konsequent beibehalten und ist mit den subtilen modernen Änderungen dem eleganten und klassischen Stil treu geblieben, den die Uniform schon immer ausgestrahlt hat. Dabei steht das Beige der Emirates-Uniform für den goldenen Sand der Vereinigten Arabischen Emirate und der cremefarbene Emirates-Schal mit seinen sieben Falten für die sieben Emirate. Insgesamt werden 1.627.000 Meter Stoff, 153.000 km Garn und 1.815.000 Knöpfe für die Uniformen der 20.000 Flugbegleiter von Emirates verarbeitet.

Die Liebe zum Fliegen - die dienstältesten Crewmitglieder von Emirates

Viele Cabin Crew-Mitglieder sind seit langem Teil von Emirates: Über 4.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind zwischen fünf und neun Jahren dabei, fast 3.000 zwischen zehn und 14 Jahren, über 1.500 zwischen 15 und 19 Jahren und etwa 400 Crewmitglieder haben bereits 20 Dienstjahre bei der Airline absolviert. Drei Mitarbeitende in der Kabine sind seit mehr als 30 Jahren bei der Fluggesellschaft beschäftigt.

Das dienstälteste Crewmitglied der Fluggesellschaft ist Moosa Mubarak, ein emiratischer Purser, der seine Karriere bei Emirates bereits 1987 startete. Moosa Mubarak erklärt: "Ich bin 36 Jahre lang als Cabin Crew von Emirates geflogen und habe über 3.500 Flüge absolviert. Auch nach all diesen Jahren freue ich mich immer noch darauf, meinen Dienst an Bord anzutreten. Besonders stolz macht es mich, meine Crew-Kolleginnen und -Kollegen zu betreuen und als Botschafter für Emirates und mein Land zu dienen. Ich habe eine lange und erfolgreiche Karriere hinter mir, durfte unglaubliche Erfahrungen und Erinnerungen sammeln und habe dabei immer das getan, was ich liebe.“

Multikulturelles Kabinencrew-Team

Das vielfältige Team, das über 140 Nationalitäten vertritt und 130 Sprachen spricht, ein Büro in über 11.000 Kilometern Höhe und jede Woche eine andere Stadt – all das ist Teil der Faszination rund um ein Leben als Flugbegleiterin oder Flugbegleiter bei Emirates. Die ständige Veränderung der Arbeit fördert die Kabinenbesatzung von Emirates darin, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Zu den Karrieremöglichkeiten der Crewmitglieder gehören der Aufstieg in eine höhere Kabinenklasse, die Beförderung zum Cabin Supervisor, Trainer oder Purser. Aktuell beschäftigt die Fluggesellschaft mehr als 1.100 Purser, die nach erfolgreichem Abschluss umfassender Schulungen aufgestiegen sind. Die Kabinenbesatzung hat Zugang zu den neuesten Schulungsprogrammen, LinkedIn-Kursen und der Möglichkeit, sich auf interne Stellen innerhalb der Emirates Group zu bewerben.

Weltweit auf der Suche nach Talenten

Die Fluggesellschaft bereitet sich auf ihre nächste Wachstumsphase vor und wird das ganze Jahr über in Hunderten von Städten globale Rekrutierungsveranstaltungen durchführen. Die Cabin Crew von Emirates verkörpern einen kosmopolitischen Lebensstil, denn sie leben in Dubai, einer pulsierenden Stadt mit 200 Nationalitäten, die für ihre Hotels, Restaurantszene, Freizeitaktivitäten und als eine der sichersten Städte der Welt bekannt ist.

Emirates bietet Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern ein konkurrenzfähiges, steuerfreies Gehalt und eine Flugvergütung, Anspruch auf Gewinnbeteiligung, Hotelübernachtungen, Kosten für Zwischenlandungen, vergünstigte Reise- und Frachtkosten, Jahresurlaub, ein Jahresurlaubsticket, eine möblierte Unterkunft, Transport zur und von der Arbeit, ausgezeichneten Kranken-, Lebens- und Zahnversicherungsschutz, Wäscheservice und weitere Vorteile. Die Crewmitglieder von Emirates können auch von den stark vergünstigten Tickets der Fluggesellschaft für Freunde und Familie profitieren. Die einzigartige geografischen Lage Dubais und das Streckennetz der Airline mit über 140 Destinationen, machen Emirates zu einem besonders attraktiven Arbeitgeber.

Alle neuen Crewmitglieder durchlaufen ein intensives achtwöchiges Training in der hochmodernen Emirates-Einrichtung in Dubai, um die höchsten Standards in Sachen Gastfreundschaft, Sicherheit und Service zu erfüllen. Die Arbeit in der vielfältigen Crew-Gemeinschaft ist besonders bereichernd, während Mitarbeitende zudem neue Ziele und Kulturen im gesamten Emirates-Netzwerk kennenlernen.

Weitere Informationen zu den Anforderungen, zur Bewerbung, dem Trainingsprogramm und dem globalen Rekrutierungskalender finden angehende Kabinenmitglieder unter: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew