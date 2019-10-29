Emirates sucht Flugbegleiter in der Schweiz

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Mit Emirates die Welt entdecken: Emirates Airlines lädt Schweizer Kandidaten ein, Teil ihres Teams von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern zu werden.

Das Unternehmen veranstaltet dazu Cabin Crew Recruitment Open Days in mehreren Schweizer Städten:

Zürich: 30. Oktober um 9 Uhr / Hilton Zürich Airport / Hohembuehlstrasse 10 / 8152 Opfikon

Luzern: 1. November um 9 Uhr / Hotel Astoria / Pilatusstrasse 29 / 6002 Lucerne

Basel: 28. November um 9 Uhr / Hyperion Hotel Basel / Messeplatz 12 / 4058 Basel

Interessierte Kandidaten können an einem beliebigen der oben genannten Tage teilnehmen. Im Rahmen des Cabin Crew Recruitment Open Day haben Interessierte die Möglichkeit, sich über ihre Karrieremöglichkeiten an Bord von Emirates sowie über ihren zukünftigen Wohnsitz Dubai zu informieren. Emirates sucht engagierte Mitarbeiter, die sich durch Weltoffenheit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Serviceorientierung auszeichnen. Bewerber müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um berücksichtigt zu werden. Sie müssen zum Zeitpunkt der Einstellung mindestens 21 Jahre alt sein und werden gebeten, einen aktuellen Lebenslauf auf Englisch sowie ein Foto mitzubringen. Obwohl nicht zwingend erforderlich, wird den Bewerbern empfohlen, sich vorab online auf der Karriereseite der Emirates Group unter http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew zu bewerben.

Die Bewerber werden gebeten, zu berücksichtigen, dass das Auswahlverfahren den gesamten Tag in Anspruch nehmen kann. Diejenigen Kandidaten, die in die engere Auswahl kommen, werden über die neuen Termine für weitere Gespräche informiert.

Emirates bietet seinen Flugbegleitern neben einem steuerfreien Gehalt unter anderem eine hochwertige, kostenlose Unterkunft in Dubai, kostenlosen Transfer zur und von der Arbeit, medizinische und zahnmedizinische Versorgung sowie exklusive Vergünstigungen bei Einkaufs- und Freizeitaktivitäten in Dubai. Grosszügige Reisekonditionen für Mitarbeiter und Familienangehörige innerhalb des globalen und wachsenden Streckennetzes mit vielen weltweiten Reisemöglichkeiten runden die Attraktivität des Beschäftigungspakets ab.

Emirates Airlines