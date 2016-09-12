Emirates sucht Flugbegleiter in Deutschland

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates lädt deutschsprachige Kandidaten ein, Teil ihres internationalen Teams von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern zu werden.

Derzeit arbeiten bei Emirates mehr als 23.000 Flugbegleiter aus über 135 Ländern. Am Samstag, den 24. September 2016 um 9.00 Uhr findet ein Cabin Crew Recruitment Open Day im Köln Marriott Hotel, Johannisstraße 76-80, 50668 Köln, statt. Auf dem Cabin Crew Recruitment Open Day haben Interessierte die Möglichkeit, sich über ihre Karrieremöglichkeiten an Bord von Emirates sowie über ihren zukünftigen Wohnsitz Dubai zu informieren. Dubai hat sich zu einer aufstrebenden Trendmetropole mit einem einzigartigen Lifestyle entwickelt. Die Stadt besticht durch ihre vielfältigen Freizeitaktivitäten, das große Kulturangebot sowie durch ein ganzjährig sonniges Wetter. Auf der Informationsveranstaltung in Köln erhalten Besucher einen Einblick in das Unternehmen sowie in die Tätigkeit an Bord und können sich in einem ersten Auswahlverfahren den Recruitern aus Dubai vorstellen.

Emirates fliegt seit knapp 30 Jahren ab Deutschland und bietet insgesamt zehn tägliche Nonstopverbindungen von Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg zum Drehkreuz Dubai an. Das Streckennetz umfasst aktuell 154 Destinationen in 82 Ländern auf sechs Kontinenten. An Bord der modernen Flotte von 255 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen einen international ausgezeichneten Service sowie eine einzigartige Kabinenausstattung. Emirates ist der größte Airbus A380-Betreiber der Welt mit derzeit 82 Flugzeugen in der Flotte und einer Festbestellung von 60 weiteren A380-Jets. Aufgrund seiner Expansion sucht die Airline in diesem Jahr weltweit über 5.500 neue Flugbegleiter. Jede Woche starten rund 100 neue Mitarbeiter ihre Karriere in der Emirates Cabin Crew-Familie.

Bewerber sollten mindestens 21 Jahre zum Zeitpunkt einer möglichen Einstellung sein und werden gebeten, einen aktuellen Lebenslauf auf Englisch sowie ein Passbild und ein Ganzkörperfoto in Business-Kleidung mitzubringen.

Die nächsten Cabin Crew Open Days in Deutschland finden in Hamburg (8. Oktober 2016) und in Düsseldorf (11. Oktober 2016) statt.

Emirates bietet seinen Flugbegleitern neben einem steuerfreien Gehalt unter anderem eine hochwertige, kostenlose Unterkunft in Dubai, kostenlosen Transfer zur und von der Arbeit, medizinische und zahnmedizinische Versorgung sowie exklusive Vergünstigungen bei Einkauf- und Freizeitaktivitäten in Dubai. Großzügige Reisekonditionen für Mitarbeiter und Familienangehörige innerhalb des globalen Streckennetzes runden die Attraktivität des Beschäftigungspakets ab.

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