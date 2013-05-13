Emirates stockt A380 Flüge nach Sydney auf

Ab dem 1. Juni 2013 wird Emirates Airlines die zweite Verbindung zwischen Dubai und Sydney von einer Boeing 777-300Er auf einen Airbus A380 Superjumbo wechseln.

Ab dem 1. Juni 2013 wird Emirates Airlines ihre zweite Verbindung zwischen Dubai und Sydney von einer Boeing 777-300ER auf einen Airbus A380 Superjumbo wechseln.

Für die Fluggesellschaft aus Dubai ist die Strecke Dubai Sydney sehr wichtig, dies wird nun mit dem Upgrade auf den A380 unterstrichen. Ab dem 1. Juni 2013 wird der Hin- und Retourflug EK414 und EK415 mit einem Superjumbo bedient. EK414 verlässt Dubai jeweils um 02 Uhr 15 und kommt in Sydney um 22 Uhr 05 an. In Richtung Dubai wird Flug EK415 um 06 Uhr 00 das Gate in Sydney verlassen und um 14 Uhr 30 in Dubai wieder ankommen. Neben den beiden Emirates A380 Verbindungen von Dubai nach Sydney wird ebenfalls ein A380 Retourflug von Qantas zwischen Sydney und Dubai angeboten.

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