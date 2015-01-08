Emirates stockt A380 Flüge nach Manchester auf

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines expandiert in Großbritannien weiter und wird ab dem ersten Februar 2015 ihren zweiten von drei täglichen Flügen zwischen Dubai und Manchester auf einen Airbus A380 umstellen.

Emirates Flug EK019 und EK020 wird ab dem ersten Februar von einer Boeing 777 auf einen Airbus A380 gewechselt. Der neue A380 Flug EK019 verlässt Dubai dann jeweils um 14 Uhr 35 und kommt in Manchester um 18 Uhr 35 an, der Rückflug EK020 startet in Manchester jeweils um 20 Uhr 25 und landet am darauffolgenden Tag in Dubai um 07 Uhr 40.

Emirates unterhält zwischen Dubai und der britischen Metropole Manchester drei tägliche Linienverbindungen, momentan wird jedoch nur EK017 und EK018 mit einem Airbus A380 geführt.