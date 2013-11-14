Emirates stockt A380 Flüge nach München auf

Emirates fliegt ab nächstem Sommerflugplan zweimal täglich mit einem Airbus A380 von Dubai nach München.

Nach dem A380 Morgenflug EK49 ab Dubai nach München und dem Nachmittag Rückflug EK50 von München nach Dubai wird nun ab dem 30. März 2014 auch der Nachmittag beziehungsweise Nachtflug von Dubai nach München mit einem Airbus A380 Grossraumflugzeug bedient. Flug EK51 verlässt Dubai jeweils um 16 Uhr 15 und kommt in München um 19 Uhr 55 an. Der Rückflug EK52 wird München in der Nacht um 22 Uhr 35 verlassen und um 06 Uhr 30 in Dubai ankommen. Bislang hat Emirates auf dem Abendflug eine zweimotorige Boeing 777-300ER eingesetzt. Durch das Aufstocken auf den A380 vergrössert sich die wöchentliche Kapazität auf dieser Strecke um 1.800 Sitzplätze.