Emirates startklar für Virtual Reality im Web

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates startklar für Virtual Reality im Web: Neue Technologie zeigt Kunden erstmals Innenausstattung der Flugzeuge in 360-Grad-3D-Ansicht.

Virtueller Rundgang vor dem Flug: Emirates, die grösste internationale Airline der Welt, bietet als erste Fluggesellschaft Virtual Reality (VR) auf seiner Website an und führt 3D-Visualisierungen aus dem Inneren der Flugzeugkabine seiner Airbus A380- und Boeing 777-300ER-Jets ein. Kunden können auf emirates.com in einer 360-Grad-Ansicht vor dem Flug ihre Sitzplätze erkunden und das Emirates-Bordprodukt kennenlernen.

Mit dem neuen Feature können sich Nutzer mithilfe von Navigations-Punkten virtuell durch die Economy Class, Business Class und First Class sowie durch die beliebte Bord-Lounge und Spa-Duschen an Bord der Emirates A380 bewegen.

Alex Knigge, Emirates Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand (Digital): „Wir investieren kontinuierlich, um unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis an Bord sowie am Boden zu bieten – ausserdem arbeiten wir hart daran, ihnen auch ein anspruchsvolles digitales Erlebnis zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass wir die erste Airline weltweit sind, die diese VR-Technologie im Web eingeführt hat und unseren Kunden die Möglichkeit bieten, das Emirates-Produkt schon vor dem Abflug ausführlich kennenzulernen. Unsere Usability-Tests haben gezeigt, dass Kunden besonders die 3D-Sitz- und Kabinenmodelle schätzen, wenn sie ihre Sitzplätze auswählen.“

Die hochauflösenden 3D-Grafiken bieten eine ausserordentlich realitätsnahe Darstellung des Kabineninneren. Das neue Feature ist ab sofort für die Emirates A380 in Drei-Klassen-Konfiguration verfügbar und wird bald auf die gesamte Flotte – also alle Konfigurationen der Emirates A380 und Boeing 777 – ausgeweitet.

Die 3D-Ansichten in 360 Grad bieten ein echtes Virtual-Reality-Erlebnis: Nutzer können sich mithilfe einer Virtual-Reality-Brille wie dem Google Cardboard durch die Kabine bewegen und ihre Sitzplätze auswählen, ohne dabei ihre Hände zu benutzen. Diese Technologie ist mit allen Geräten kompatibel und benötigt keine externen Geräte oder Zusätze. Die 3D-Sitzmodelle wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Renacen entwickelt, die für dieses Projekt kürzlich mit einem Crystal Cabin Award für das beste visionäre Konzept ausgezeichnet wurde.

Kunden, die emirates.com über ihren Browser auf dem Smartphone oder über die Emirates-App für iOS und Android besuchen, können das Feature ebenfalls nutzen. Das Programm ermöglicht es Nutzern, von einem Sitz zum anderen zu navigieren und ihre Wunschsitzplätze sogar direkt aus der 3D-Umgebung heraus zu reservieren.

Zusätzlich zu den neuen 3D-Kabinenmodellen sind neue Produktvideos auf emirates.com verfügbar, die das ultimative Reiseerlebnis in allen Reiseklassen illustrieren. Die Videos fungieren als Orientierungshilfe für Reisende und geben Kunden einen Überblick über die Vorzüge an Bord von Emirates. Die Airline führt weiterhin regelmässig Usability-Tests mit Vielfliegern und Kunden in verschiedenen Regionen durch, um das digitale Nutzererlebnis künftig noch weiter zu optimieren.

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