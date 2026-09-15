Emirates startet mit starker Buchungsdynamik in die Wintersaison

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates hat die Sommersaison über den Erwartungen abgeschlossen und startet mit einer starken Buchungsdynamik in die Wintersaison.

Gleichzeitig investiert die Fluggesellschaft weiter in ihre Flotte, ihr Produktangebot und ihr weltweites Streckennetz und bietet Kunden mehr Flexibilität bei der Buchung sowie einen umfassenden Reiseschutz.

Im Juli und August beförderte Emirates mehr als 8,6 Millionen Passagiere und verzeichnete dabei weiterhin eine gute Sitzauslastung im gesamten Streckennetz. Aktuell operiert Emirates mit rund 93 Prozent des Kapazitätsniveaus vor den Einschränkungen.

Die Buchungen für die Ende Oktober beginnende Wintersaison entwickeln sich trotz des allgemeinen Trends zu kurzfristigeren Reiseentscheidungen positiv. In mehreren internationalen Märkten liegt die Nachfrage über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig steigt die Nachfrage in den Premium-Klassen von Emirates weiter.

Emirates Info Grafik Strong Momentum Sommer 2026 (Foto: Emirates)

Starke Nachfrage im Sommer

Auf Emirates-Verbindungen von und nach Westasien, Europa, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika sowie Afrika lag die Sitzauslastung im Sommer deutlich über 75 Prozent. Besonders stark entwickelten sich Verbindungen von und nach Indonesien und Côte d’Ivoire sowie im Vereinigten Königreich. Auch die Nachfrage nach der Premium Economy Class nahm im gesamten Streckennetz zu, am stärksten auf Verbindungen nach Nord- und Südamerika.

Auch Dubai blieb als Reiseziel stark gefragt. Allein in der zweiten Augusthälfte reisten mehr als eine halbe Million Gäste mit Emirates nach Dubai – sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im Laufe des Sommers erweiterte Emirates zudem die Flexibilität für ihre Kunden: Gäste erhalten eine kostenlose Datumsänderung im gesamten Streckennetz sowie unbegrenzte kostenlose Datumsänderungen für Reisen nach Dubai. Darüber hinaus senkte Emirates die Gebühren für Ticketerstattungen bei Reisen nach Dubai und führte das Comprehensive Travel Cover ein.

Emirates Airbus A350 (Foto: Emirates)

Modernisierung der Flotte und Produktinvestitionen schreiten voran

Seit Januar 2026 hat Emirates 18 Flugzeuge neu in ihre Flotte aufgenommen – elf Airbus A350 sowie sieben Boeing-777-Frachtflugzeuge. Weitere sechs Airbus A350 sollen bis Ende Dezember folgen.

Im Rahmen des Retrofit-Programms wurden bislang 104 Flugzeuge modernisiert, darunter 53 Boeing 777 und 51 Airbus A380. Damit sind die Premium Economy Class und die neuesten Emirates-Kabinenprodukte inzwischen in 137 Flugzeugen verfügbar; bis Jahresende soll diese Zahl auf 155 steigen. Die Premium Economy Class wird derzeit auf Verbindungen zu 90 Reisezielen angeboten, sechs weitere folgen bis Jahresende, darunter Paris, Delhi und Stockholm.

Fast 50 Emirates-Flugzeuge sind inzwischen mit Starlink ausgestattet; die Installation schreitet parallel zum Retrofit-Programm voran.

In diesem Jahr führte Emirates zudem die U-Dream-Kopfstütze in der Economy Class des Airbus A350 sowie den weltweit ersten Premium-Economy-Class-Sitz mit Sichtschutz ein. Hinzu kommen Emirates Lounges der nächsten Generation in München, Frankfurt und Manchester. Die Produktinnovationen wurden in den vergangenen Monaten bereits ausführlicher vorgestellt.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Mehr Reiseziele, zusätzliche Frequenzen und mehr Verbindungen

Ab dem 1. Oktober wird Helsinki mit dem Airbus A350 Teil des Emirates-Streckennetzes. Der Flugzeugtyp bedient derzeit 30 Ziele ab Dubai; bis Jahresende soll diese Zahl auf 36 steigen.

Ab Ende Oktober kommt der Emirates Airbus A350 auch nach Larnaka, Malta, Nairobi und Hamburg zum Einsatz, gefolgt von Mauritius im November. Modernisierte Boeing 777 fliegen ab Oktober nach Stockholm und ab November nach Frankfurt.

Auch auf mehreren bestehenden Strecken erhöht Emirates die Kapazitäten: Accra, Tokio-Narita, Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi erhalten jeweils eine zweite tägliche Verbindung. Einer der täglichen Emirates-Flüge nach Delhi wird künftig mit einem Airbus A380 durchgeführt.

Mit 168 Codeshare-, Interline- und intermodalen Partnerschaften bietet Emirates Zugang zu weiteren 1.750 Städten. Durchschnittlich mehr als 13.000 Emirates-Gäste pro Tag setzen ihre Reise mit Partnerfluggesellschaften fort.

Gemeinsam bieten Emirates und flydubai Zugang zu mehr als 214 Reisezielen in über 100 Ländern und mehr als 4.600 Verbindungsmöglichkeiten über Dubai. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2017 haben beide Fluggesellschaften mehr als 28 Millionen Passagiere befördert.