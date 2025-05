Emirates stärkt Zusammenarbeit mit MSC

Emirates Airlines Boeing 777-300ER (Foto: Emirates Airlines)

Emirates und MSC Cruises verlängern langfristige Partnerschaft zur Verbesserung des Luft-See-Erlebnisses.

Emirates und MSC Cruises haben ihre langfristige strategische Partnerschaft verlängert. Ziel ist es, das Erlebnis für Flug- und Seereisende zu verbessern und künftige Möglichkeiten für ein gemeinsames Wachstum durch das umfangreiche Streckennetz der Fluggesellschaft zu erkunden. Zudem unterstützt die weitere Zusammenarbeit auch die Vision des Emirats Dubai, ein wichtiges Kreuzfahrt-Drehkreuz zu werden.

Die Partnerschaft, die auf dem Arabian Travel Market (ATM) in Dubai bekannt gegeben wurde, baut auf einer jahrzehntelangen Beziehung auf und bedient sich dabei der Stärken der Fluggesellschaft und von MSC Cruises, um das Gästeerlebnis noch weiter zu verbessern und das Wachstum des Kreuzfahrttourismus in Dubai zu fördern.

Das Partnerschaftsabkommen wurde auf dem Arabian Travel Market (ATM) von Nabil Sultan, Emirates Vice President Passenger Sales and Country Management und Eudes-Philippe Le Guelinel, Head of Fly & Cruise bei MSC Cruises, unterzeichnet.

Nabil Sultan, Emirates Vice President Passenger Sales and Country Management, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit MSC Kreuzfahrten zeigt, wie zwei Marken zusammenarbeiten können, um Dubais Kreuzfahrttourismus zu unterstützen und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Segment der Kreuzfahrtreisenden verzeichnet ein starkes Wachstum, und wir werden unter anderem bei gemeinsamen Marketinginitiativen eng mit MSC Cruises zusammenarbeiten, um die Vielfalt der Ziele in unserem Netzwerk in Verbindung mit einem attraktiven Luft-See-Angebot zu vermitteln.“

Gianni Onorato, CEO von MSC Kreuzfahrten, dazu: „Unsere Partnerschaft mit Emirates basiert auf dem gemeinsamen Bestreben, den Gästen unvergessliche Erlebnisse und hochwertigen Service zu bieten, wobei sowohl Emirates als auch MSC Kreuzfahrten als führend in ihrem Bereich gelten. Wir freuen uns, diese erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen und den weltbekannten Flugservice von Emirates neben dem unvegleichbaren Erlebnis, das Gäste an Bord unserer Schiffe erwartet, im Rahmen unserer Fly & Cruise-Pakete anzubieten.“

Zu den Vorteilen eines Fly&Cruise-Pakets gehört unter anderem ein spezieller Bustransfer, der Gäste abholt und bequem zu ihrem Schiff bringt. Auf dem Rückweg können Gäste ihr Gepäck im Kreuzfahrtterminal abgeben und es bei der Ankunft am Zielort direkt abholen.

Die Partnerschaft zwischen Emirates und MSC Kreuzfahrten konzentriert sich auf die Flotte der Kreuzfahrtgesellschaft sowie auf ihre Luxuskreuzfahrtlinie Explora Journeys, die anspruchsvollen Reisenden ein abwechslungsreiches und gehobenes Erlebnis bietet. Emirates und MSC Cruises werden sich ebenfalls mit Wachstumsstrategien befassen, um den Kreuzfahrtverkehr über Dubai hinaus auszuweiten.

Die Fluggesellschaft und MSC Cruises werden gemeinsame Werbestrategien und Marketingkampagnen entwickeln, um die Attraktivität Dubais als Kreuzfahrtziel zu steigern und das Interesse und die Buchungszahlen für Explora Journeys zu erhöhen. Ausserdem werden Flug- und Kreuzfahrtpläne eng koordiniert, um die Reiserouten für Passagiere zu optimieren und Transitzeiten zu reduzieren. Darüber hinaus wird Emirates in seinem gesamten Streckennetz Initiativen ergreifen, um MSC Cruises auch ausserhalb der VAE zu unterstützen.

Beide Brands werden relevante operative Daten und Erkenntnisse austauschen, um die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern, die Zuteilung von Kreuzfahrtblöcken zu untersuchen, die Flug- und Kreuzfahrtpläne zu koordinieren und einen reibungslosen Check-in-Prozess am Port Rashid Cruise Terminal zu ermöglichen.

An den 16 Emirates-Check-in-Schaltern in Port Rashid können aussteigende Kreuzfahrtpassagiere bis zu vier Stunden vor der Abreise ihr Gepäck abfertigen und ihre Bordkarten sichern, so dass sie die üblichen Formalitäten am Flughafen umgehen und direkt zu ihren Abfluggates gehen können.

Emirates