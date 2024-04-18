Emirates setzt auf mehr Australien

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates arbeitet künftig enger mit der westaustralischen Regierung durch Tourism Western Australia zusammen.

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage hat Emirates die Kapazität auf der Strecke von Dubai nach Perth erweitert und nimmt ab dem 1. Dezember 2024 eine zweite tägliche Verbindung wieder auf.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Emirates aufgrund des zunehmenden Interesses an Langstreckenreisen einen Anstieg der Passagierzahlen in Deutschland um 38 Prozent. Mit einem vielversprechenden Ausblick auf das Jahr 2024 streben Emirates und Tourism Western Australia nach weiterem Wachstum auf dem internationalen Markt. Ziel der Kooperation ist es, die Attraktivität der Region durch gezielte Maßnahmen und gemeinsame Marketingkampagnen zu stärken.

Ein längerer Aufenthalt in Westaustralien lohnt sich Deutschland zählt zu einem der wichtigsten Märkte für Westaustralien. Im vergangenen Jahr kamen 24.000 Deutsche nach Perth, gaben mehr als 37 Millionen Euro aus und verlängerten die Dauer ihres Aufenthalts von 23,5 Nächten Jahr 2019 auf 32,3 Nächte im Jahr 2023. Dieser Anstieg spiegelt das Interesse an der Destination Westaustralien wider, denn die Region begeistert nicht nur mit außergewöhnlichen Landschaften und Nationalparks, sondern auch mit einer atemberaubenden Vielfalt an Tieren, die es zu entdecken gibt.

Komfortabel auf Langstrecken reisen

Die Nachfrage nach komfortablen Langstreckenflügen ist nach wie vor groß, wie ein Anstieg der Buchungen in der Business Class nach Perth um 40 Prozent im Jahr 2023 zeigt. Emirates durchläuft derzeit ein umfangreiches milliardenschweres (über 2 Mrd. USD) Retrofit-Programm. Premium-Economy-Buchungen in die Region sind mit einem beeindruckenden Wachstum von 109 Prozent in die Höhe geschnellt, und in 2024 wird für diese Kabinenklasse ein weiterer Anstieg von 24 Prozent erwartet.

Von geräumigen Sitzen bis hin zu regional inspirierter Küche – Langstreckenreisen mit Emirates bieten ein luxuriöses und komfortables Erlebnis wie kein anderes. Passagiere in allen Kabinenklassen können sich zurücklehnen und mit ice, dem preisgekrönten Bordunterhaltungsprogramm von Emirates, auf bis zu 6.500 Kanälen entspannen. Emirates aktualisiert sein Unterhaltungsangebot an Bord jeden Monat und erweitert es um Hunderte von Filmen, Fernsehsendungen, Podcasts sowie Musikkanäle.