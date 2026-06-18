Emirates recycelt viel Kunststoff

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Innerhalb des vergangenen Jahres hat Emirates mehr als 88.000 Kilogramm Kunststoff aus dem Bordservice der Economy Class recycelt und in neue Produkte für den Einsatz an Bord umgewandelt.

Mit ihrem im Juni 2023 eingeführten Closed-Loop-Recyclingprogramm stärkt die Fluggesellschaft die Kreislaufwirtschaft und reduziert gleichzeitig Kunststoffabfälle sowie transportbedingte Emissionen.

Im Rahmen ihres Engagements für Nachhaltigkeit hat Emirates umgerechnet mehr als 11,7 Millionen EUR in die Umstellung auf ein Closed-Loop-Produktionsmodell für Bordservice-Produkte investiert. Beschädigte oder nicht mehr einsetzbare Tabletts, Auflaufformen, Snackschalen und Schüsseln aus der Economy Class werden nach den Flügen gesammelt, gereinigt, geprüft und in einer spezialisierten Anlage in Dubai weiterverarbeitet. Dort entstehen neue Bordservice-Produkte mit einem Recyclinganteil von bis zu 25 Prozent. Anschließend werden diese an Emirates Flight Catering zurückgeführt und auf Tausenden Flügen weltweit erneut eingesetzt.

Da jährlich Millionen von Tabletts, Schalen und Geschirrteilen im globalen Streckennetz von Emirates verwendet werden, leistet das Programm einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig reduziert es Kunststoffabfälle, die auf Deponien landen würden, und senkt durch die lokale Wiederaufbereitung und Produktion die transportbedingten Emissionen.

Umgesetzt wird das Programm gemeinsam mit deSter FZE UAE, einem führenden Anbieter von Bordservice-Produkten für die Luftfahrt und Spezialisten für Closed-Loop-Produktion. Das Unternehmen ist Mitglied des CE100-Netzwerks, zu dem einige der weltweit führenden Organisationen im Bereich Kreislaufwirtschaft gehören und wurde von Ecovadis mit dem Nachhaltigkeitsrating „Gold“ ausgezeichnet. Die Produktionsstätte selbst folgt nachhaltigen Designprinzipien und setzt unter anderem auf Solarenergie, effizientes Wassermanagement und Maßnahmen zur Abfallvermeidung.

Nachhaltigkeitsinitiativen entlang des Emirates-Borderlebnisses

Das Closed-Loop-Recyclingprogramm ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitsansatzes von Emirates, der sich durch zahlreiche Bereiche des Bordprodukts und -services zieht. So umfasst die aktuelle Kinderkollektion Taschen und Plüschtiere mit einem Recyclinganteil von mindestens 50 Prozent.

Die wiederverwendbaren Amenity Kits in der Premium Economy Class und Economy Class enthalten biobasierte Materialien, darunter Alternativen auf Kaktusbasis, während Socken und Schlafmasken aus 100 Prozent recyceltem Polyester gefertigt werden. Auch die Fleecedecken in der Premium Economy Class und Economy Class bestehen aus recyceltem Polyester. Jede Decke entspricht dabei etwa 28 wiederverwerteten Plastikflaschen.

Darüber hinaus hat Emirates zahlreiche Verpackungen auf nachhaltigere Alternativen umgestellt. So werden Bettwaren der First Class in wiederverwendbaren Taschen aus recyceltem Polyester aufbewahrt, die Verpackungen von Kopfhörern bestehen aus 100 Prozent recyceltem LDPE, und Kunststoffstrohhalme wurden vollständig durch zertifizierte Papieralternativen ersetzt. Auch bei den Amenity Kits der First Class und Business Class setzt Emirates auf nachhaltigere Materialien: Die Taschen enthalten Stoffe mit Recyclinganteil, während Kämme, Bürsten, Spiegelhüllen, Dental-Kits und weitere Accessoires entsprechend neugestaltet wurden. Auch Einkaufstaschen für Duty-Free-Einkäufe an Bord sowie weitere Verpackungsmaterialien wurden durch ressourcenschonendere Lösungen ersetzt.

Bei der Auswahl der eingesetzten Rohstoffe verfolgt die Fluggesellschaft ebenfalls einen verantwortungsvollen Ansatz. Die Loungewear, Hausschuhe und Schlafmasken der First Class und Business Class werden aus leichtem Modalgewebe aus zertifizierten pflanzlichen Fasern hergestellt. Die VOYA-Pflegeprodukte basieren auf nachhaltig und von Hand geernteten Bio-Meeresalgen aus Irland. Zudem werden Menükarten in allen Reiseklassen auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern gedruckt.

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Recyclinginitiativen an Bord, darunter die getrennte Sammlung von Glas- und Kunststoffflaschen auf ausgewählten Flügen nach Dubai. Auch im Bordunterhaltungsprogramm greift Emirates Umwelt- und Naturschutzthemen auf: Anlässlich des 100. Geburtstags von Sir David Attenborough zeigt das Inflight-Entertainmentsystem Emirates ice noch bis Ende Juli 100 Episoden aus der Attenborough Collection und rückt damit die Vielfalt der Natur und den Schutz von Lebensräumen in den Fokus.

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