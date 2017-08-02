Emirates präsentiert schöne Bars

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Chin-chin über den Wolken: Emirates präsentiert die schönsten Rooftop-Bars.

Ob geschüttelt oder gerührt, Hauptsache mit besten Aussichten: Das bunte Treiben von hoch oben beobachten, den Trubel hinter sich und dabei den Blick in die Ferne schweifen lassen – für Rooftop-Bars machen auch nicht Schwindelfreie gerne mal eine Ausnahme. Ob Genuss über den Dächern pulsierender Metropolen oder mit Blick auf den Ozean, die Fluggesellschaft Emirates hat eine Auswahl der schönsten Rooftop- Bars aus ihrem Streckennetz zusammengestellt.

Bereits auf dem Weg dorthin kommen First- und Business-Class-Passagiere an Bord der insgesamt 95 Emirates Airbus A380 Jets in den Genuss der beliebten Bord-Lounge auf dem Oberdeck und damit der höchsten Bar über den Wolken.

Hier werden Gourmet-Canapés, exklusive Weine und Spirituosen aus aller Welt sowie Cocktails serviert. Die erste neu gestaltete A380-Bord-Lounge, angelehnt an das Design von Luxusyachtkabinen, wird Ende Juli 2017 im Flugbetrieb eingesetzt.

Thailand, Bangkok

Hoch oben mit Blick auf Bangkok und den Chao Phraya River lädt die nach eigenen Angaben höchste Whiskey-Bar der Welt Alfresco 64 – A Chivas Bar im 64. Stock des Tower Clubs zu Whiskey-Tastings und Sonnenuntergängen ein. Die Rooftop-Bar besteht aus drei Bereichen und folgt der Designsprache von Luxusyachten, ein dynamisches Spiel aus geschwungem Holz in Kombination mit silbernen Metallelementen.

Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

Die Skyline Dubais, die Wüste und den Arabischen Golf auf einen Blick von der Dachterrasse des 40 Kong bestaunen: Unweit des Dubai World Trade Centres gelangt man mit einem gläsernden Fahrstuhl in den 40. Stock des The H Hotel zur einer der beliebtesten Rooftop-Bars in Dubai. Die mit Holztönen und stylischen, farbenfrohen Sitzgelegenheiten gestaltete Bar ist der ideale Treffpunkt nach der Arbeit oder am Wochenende, um bei kühlen Drinks den Sonnenuntergang zu geniessen.

Hong Kong

Dragotinis in 484 Metern Höhe. In den Etagen 102-118 des International Commerce Centres in Hong Kong ist seit 2011 das Ritz Carlton beheimatet und bietet seinen Gästen mit OZONE, der höchsten Bar der Welt, eine spektakuläre Aussicht auf die Skyline. Das japanische Architektenbüro Wanderwall setzte in Sachen Interior aussergewöhnliche Akzente: illuminierte Wabenmuster, eine Bar aus Marmor, extravagante Science-Fiction-Atmosphäre und ein halboffener Aussen- und Innenbereich mit bodentiefen Fenstern für beste Aussichten auf Hongkong Island.

Australien, Melbourne

Melbourne, wiederholt zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt, ist nicht nur ein Mekka für Foodies und Kaffeeliebhaber, sondern verfügt auch über eine lebendige Barszene. Viele Eingänge zu Top-Adressen, die oft unscheinbar wirken, sind gut versteckt. Im The Carlton Club befinden sich vier Bars auf mehreren Ebenen – darunter die tropisch anmutende Palmz Rooftop-Bar unter freiem Himmel mit Blick auf Melbournes Innenstadt.

Thailand, Phuket

Im Süden Phukets an der Küste zur Andamanensee liegt das Sri Panwa Resort auf einer grünen Anhöhe und bietet mit Baba Nest eine Bar und Lounge auf Phuket, die ihresgleichen sucht. Auf der Dachterrasse eines der höchsten Resortgebäude haben Besucher auf einer von einem Infinity-Pool umgebenen, stilvoll hergerichteten Plattform mit Sitzgelegenheiten einen 360-Grad-Rundumblick über die einzigartige Landschaft.

Singapur

Neben den allseits bekannten Bars sticht die Potato Head Folk-Bar als unkonventionelle Adresse in Singapur heraus. Untergebracht in einem vierstöckigen, traditionellen Art déco-Gebäude von 1939 in Chinatown, ist die kleine Bar im tropischen Stil, ergänzt durch einen gemütlichen Innenbereich, der ideale Treffpunkt für legere Bohèmiens mit einem Faible für gute Burger und Drinks in Singapur abseits der modernern Hochhäuser.

Australien, Sydney

Life’s a beach: Zu einem Besuch in Syndey gehört mitunter der Coastal Walk von Bondi Beach nach Coogee. Unterwegs haben Wanderer die Möglichkeit, sich in Rock-Pools wie Bondi Icebergs und an Badebuchten wie Tamarama Beach und Bronte Beach abzukühlen. Zur Entspannung und Belohnung nach dem sechs Kilomenter langen Spaziergang lädt der dreistöckige Coogee Pavilion Rooftop mit drei Bars zu europäischer Küche und erfrischenden Drinks ein. 1887 als Coogee Palace Aquarium eröffnet und als Teil des früheren Beach Palace Hotels 2014 aufwendig renoviert, erstrahlt der Pavilion seitdem – mit unverändert toller Aussicht auf den Küstenabschnitt – mit funktionellen wie mediterran-maritimen und botanischen Elementen in neuem Glanz.

Japan, Tokio

Die New York Bar im 52. Stock des Park Hyatt Tokyo ist ein gediegenes, klassisch in Holztönen gehaltenes Refugium mit Blick auf die rege Millionenstadt und – bei klarer Sicht – bis hin zum Mount Fujiyama.

Jazzliebhaber geniessen hier abends Live-Sessions von Musikern internationalen Ranges bei einer Premiumauswahl an Cognac, Brandys und aus der grössten Sammlung an amerikanischen Weinen in ganz Japan. Hierhin zog sich schon Bill Murray mit einem Glas Whiskey zurück, denn die Regisseurin Sofia Coppola wusste den Charme dieser Bar im Film „Lost in Translation“ bestmöglich in Szene zu setzen.

Reisende aus der Schweiz fliegen mit Emirates zweimal täglich nonstop von Zürich mit dem Emirates-Flaggschiff Airbus A380 und laut des aktuellen Flugplans ebenfalls zweimal am Tag von Genf mit Jets des Typs Boeing 777-300ER nach Dubai. Von dort haben Passagiere Anschluss zu über 157 Destinationen in 84 Ländern.

Emirates Airlines